WTA Guadalajara, il tabellone: guidano Mertens e Kudermetova, Trevisan nel main draw

La tennista italiana affronterà al primo turno la canadese Rebecca Marino. La campionessa in carica se la vedrà con Sloane Stephens

Martina Trevisan - Iasi 2024 (foto Florin Baltatoiu)


Il tennis non si ferma mai, nemmeno dopo l’ultimo Slam della stagione. A New York non è ancora terminato lo US Open, e nel frattempo, sui campi di cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara in Messico, si stanno disputando le qualificazioni del WTA 500. Il torneo è entrato a far parte della categoria WTA dal 2022 e ogni anno ospita sia il singolo che il doppio femminile.

Trevisan e teste di serie del torneo

Nella passata edizione, a trionfare è stata la tennista polacca Magdalena Frech che è riuscita a superare nell’ultimo atto l’australiana Olivia Gadecki 7-6(5) 6-4. Il torneo avrà inizio l’8 e terminerà il 14 settembre. Attualmente, nel main draw spunta il nome di una sola italiana, ovvero Martina Trevisan che – al primo turno – dovrà vedersela contro la canadese Rebecca Marino.

La campionessa in carica, testa di serie numero 4 della competizione, è al secondo turno grazie ad un bye e aspetterà la vincitrice tra la statunitense Sloane Stephens e una qualificata. Tra le altre teste di serie del torneo, sono presenti Mertens al primo posto, Kudermetova, Ostapenko, Linette, Maria, Parks e Osorio.

