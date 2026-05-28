Roland Garros: il nuovo che avanza a tempo di record si chiama Kouame. Il teenager di casa esalta Parigi. Tien sfiderà Cobolli



Il day 5 del Roland Garros 2026 è tutto nel segno, oltre che della prematura eliminazione di Jannik Sinner, anche del nuovo baby fenomeno francese, Moise Kouame, che sta infiammando i cuori dei tifosi transalpini. Il 17enne si è qualificato per il terzo turno, risultato che per precocità lo accosta a una leggenda come Rafael Nadal. In un’atmosfera elettrizzante sul Court Suzanne-Lenglen, Kouame ha sconifitto in una maratona Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8). Anche a un’altra giovane promessa del tennis a stelle e strisce, Learner Tien, ci è voluta una maratona di quattro ore per imporsi in rimonta sull’argentino Facundo Diaz Acosta per 7-5 4-6 3-6 7-6 (4) 6-3 . Al prossimo turno lo statunitense incrocerà la racchetta con il nostro Flavio Cobolli.

M. Kouame b. D. Vallejo 6-3 7-5 3-6 2-6 7-6 (8)

Il francese Moise Kouame è il nome del momento a Parigi. Il diciassettenne, alla sua prima apparizione in un torneo del Grande Slam, si è qualificato per il 3° turno del Roland-Garros al termine di una maratona contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, sconfitto 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8), in 4 ore e 56 minuti.

Kouame è diventato il più giovane giocatore francese a raggiungere il terzo turno del singolare maschile del Roland-Garros nell’era Open, e lo ha fatto a forza di vincenti, 67, nonostante abbia vinto un punto in meno del suo avversario (173 a 174), e due game in meno in totale (26 a 24). Il fatto di essere andato sopra due set a zero, di essersi fatto rimontare, per poi vincere al quinto, rende questa vittoria ancora più dolce.

Una dinamica rispecchiata anche nel tie-break del quinto set, dove si è spinto fino al 6-1, prima di concedere cinque punti consecutivi fino al 6-6. Da lì un grande equilibrio, fino al punto decisivo vinto sull’8-8, quando Vallejo tenta una palla corta che non supera la rete, dando strada libero a Kouame per intascare tie-break e partita.

Con questa vittoria il francese diventa il giocatore più giovane nel terzo turno di uno Slam dai tempi di Rafael Nadal a Wimbledon nel 2003 (17 anni e pochi giorni). Insieme a Rafael Jodar e João Fonseca, entrambi diciannovenni, Kouamé ha formato il primo trio di teenager a raggiungere il terzo turno di uno Slam dal 2006, quando ci riuscirono Nadal, Novak Djokovic e Gaël Monfils, tutti allora diciannovenni.

Grazie a questo risultato, Kouamé ha guadagnato 108 posizioni salendo al numero 210 del ranking ATP Live. Adesso, il giocatore nato a Sarcelles affronterà per un posto negli ottavi di finale il cileno Alejandro Tabilo.

[18] L. Tien b. F. Diaz Acosta 7-5 4-6 3-6 7-6 (4) 6-3

Che fatica per l’americano Learner Tien per avere la meglio sull’indomito Facundo Diaz Acosta, sconfitto con il punteggio di 7-5, 4-6, 3-6, 7-6(4), 6-3 dopo 4 ore di intensa battaglia.

Nonostante fosse stato avanti nel punteggio (due set a uno sopra) e avesse anche avuto dei match point, l’argentino ha subito un calo verso la fine del quarto set, vinto da Tien al tie-break. L’inizio dell’incontro ha visto lo statunitense portarsi sul 5-2, poi Diaz Acosta ha trovato la forza di reagire, vincendo tre game consecutivi, ma nonostante lo sforzo, Tien ha chiuso per 7-5.

Il match è decollato dal secondo set in poi, con l’argentino solido al servizio e nei colpi da fondo campo. Nel decimo game, Acosta ottiene il break che gli ha permesso di tornare un set pari. Poi, nel terzo set, un break immediato gli ha dato il vantaggio, anche se inizialmente non è riuscito a confermarlo. Ci è riuscito successivamente, portandosi sul 5-3 e chiudendo il parziale 6-3.

Nel quarto set, il sudamericano è arrivato ad avere due break di vantaggio e ha avuto anche un doppio match point sul servizio di Tien, sul punteggio di 3-5 15-40. Tuttavia, non è riuscito a chiudere, dando l’opportunità alla diciottesima testa di serie di imporsi nel tie-break per 7-4. Nel set decisivo c’è stato equilibrio fino al settimo game, dove Acosta, avanti 40-0, ha commesso cinque errori consecutivi che hanno consegnato il break a Tien.

Adesso l’americano affronterà Flavio Cobolli per la secondo volta in carriera, dopo averlo battuto in due set al China Open dello scorso anno.