WTA San Paolo, il tabellone: Haddad Maia e Sierra guidano il seeding. Jones sfiderà Glushko

Dopo un quarto di secolo di assenza, il grande tennis femminile torna in quel di San Paolo. Ufficializzato il tabellone del torneo WTA 250 SP Open, che prende il posto del Jasmin Open di Monastir nel calendari, con 32 giocatrici in singolare e 16 coppie nel doppio, e che si svolgerà dall’8 al 14 settembre sui campi in cemento all’aperto del complesso cittadino.

Per questa attesissima edizione dello SP Open, il seeding vede come testa di serie numero 1 la beniamina di casa Beatriz Haddad Maia, che debutterà contro una qualificata. Stessa sorte per Ajla Tomljanovic e Alexandra Eala, entrambe attese all’esordio da una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. In posizione opposta nel main-draw troviamo la numero 2 del seeding, Solana Sierra, pronta a sfidare l’olandese Arianne Hartono al primo turno. Esordio più insidioso per Jones, che dovrà vedersela con la venticinquenne Lina Glushko.

Tante, dunque, le protagoniste da seguire in un torneo che segna non solo il ritorno di San Paolo sulla mappa del tennis mondiale, ma anche un altro tassello del rinnovato slancio della WTA. L’ultima volta che San Paolo aveva ospitato un evento WTA, tra l’altro, risale al 2000, anno in cui l’ungherese Rita Kuti-Kis si impose in singolare, mentre il titolo di doppio fu conquistato dalle argentine Laura Montalvo e Paola Suarez. Dopo 25 anni di assenza, dunque, la capitale economica del Brasile torna protagonista nel circuito maggiore, in un momento molto positivo per il tennis femminile.