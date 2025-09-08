Ascolti TV: quasi 4 milioni di spettatori medi per la finale Sinner vs Alcaraz tra SuperTennis e SKY Sport

SUPERTENNIS (in chiaro): La finale dello US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha battuto tutti i record su SuperTennis. È infatti il match più visto di sempre nella storia del canale con 2.436.848 di spettatori come ascolto medio, ovvero la media delle persone che hanno assistito a ogni minuto del programma, e 5.592.104 contatti, numero che rappresenta il totale degli spettatori che anche parzialmente ha guardato SuperTennis durante la finale. In prime time, senza la concorrenza della Serie A, SuperTennis ha raggiunto il 15,51% di share durante la finale con un picco sui 15 minuti del 18,33% raggiunto nel quarto d’ora conclusivo, tra le 23.15 e le 23.30.

In termini di ascolto medio, invece, suddividendo gli ascolti della finale in periodi di 15 minuti, il picco è stato raggiunto tra le 21.45 e le 22, nel periodo migliore di Jannik, compreso tra il break del 3-1 e il 5-2 del secondo set. Nel quarto d’ora successivo, che racchiude la fine del secondo set e il primo game del terzo, è stato infine raggiunto il picco di contatti su SuperTennis, 3.459.952.

SKY SPORT (Pay) – Sono stati 1 milione 542 mila gli spettatori mediin total audience* per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz -dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – con 2 milione 762 mila contatti unici**, il 9,2% di share TV* e un picco di 1 milione 720 mila spettatori** alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go