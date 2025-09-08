Italiani in campo lunedì 8 settembre: Nicole Fossa Huergo unica azzurra in campo a Guadalajara

Dopo le due settimane di slam newyorchesi, culminate con la vittoria dello spagnolo Alcaraz in finale contro Jannik Sinner, ci si appresta ad entrare nell’ultimo quarto di stagione. Questa settima il circuito WTA si concentra in Sudamerica, dove si stanno svolgendo il torneo di Guadalajara e Sao Paulo.

Per quanto riguarda i colori azzurri c’è una sola esponente a difenderli: si tratta della 30enne Nicole Fossa Huergo, impegnata nel Guadalajara Open Akron, WTA 500che si sta svolgendo al Centro Panamericano de Tenis di Zapopan, in Messico.

Huergo sarà impegnata in tarda serata – non prima delle 22 – contro la diciannovenne ceca Nikola Bartunkova, che torna nel main draw di un WTA per la prima volta in quasi due anni, grazie ad una wildcard ricevuta.

Nicole Fossa Huergo, che ha debuttato in un main draw al livello tour a Rabat e ad Amburgo in questa stagione, è riuscita a raggiungere le finali più importanti della sua carriera in due eventi W35 al torneo casalingo di Pula — dove in uno di essi è si è portata a casa il trofeo. Tra le due non ci sono precedenti; la vincente affronterà o la statunitense Alycia Parks o la ceca Darja Vidmanova.