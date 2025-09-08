US Open, Alcaraz: “Il mio torneo migliore, e la vittoria più bella”

Slam n. 6 per Carlos Alcaraz, con il suo solito sorriso a 72 denti davanti alla coppa d’argento Tiffany che contiene un assegno da 5 milioni di dollari (meno il 35% da pagare al fisco americano) e soprattutto il ritorno al primo posto della classifica mondiale.

Congratulazioni, Alcaraz. Come ti senti dopo aver vinto lo US Open? Ormai è la seconda volta che vinci lo US Open.

CARLOS ALCARAZ: Beh, è una sensazione fantastica. È bellissimo. Lavoro duramente proprio per sollevare questo trofeo. È il secondo, ma resta un sogno che si avvera. Vincere qui una seconda volta è davvero speciale. Probabilmente dovrei dire che è stata la limonata.

Sei ovviamente il campione, ma ora sei anche il numero uno del mondo. Quanto è soddisfacente questo, e quanto ti ha ispirato per vincere questo torneo e togliere a Jannik il primo posto dopo averlo già battuto spesso l’anno scorso, pur essendo dietro di lui in classifica?

CARLOS ALCARAZ: Quando realizzi gli obiettivi che ti sei posto a inizio anno, è una sensazione stupenda. Da quando ho avuto l’opportunità di riprendermi il numero uno, è stato uno degli obiettivi principali della stagione, cercare di recuperare il numero uno il prima possibile o almeno finirci l’anno. Riuscire di nuovo in questo è un sogno. Farlo nello stesso giorno in cui vinco un altro Slam è ancora meglio. È tutto ciò per cui lavoro e sono davvero felice di poter vivere queste esperienze.

La rivalità con Sinner sta assumendo ogni giorno che passa sempre più i contorni di una delle rivalità leggendarie di questo sport, anche se al momento Alcaraz ha doppiato Sinner (10-5), anche volendo sorvolare sulla sconfitta per ritiro a Cincinnati poche settimane fa.

Jannik ha detto che uno dei suoi problemi oggi è stato essere troppo prevedibile. Ti ha elogiato per la tua imprevedibilità. Quanto pensi sia importante la varietà che hai nel gioco? E quando hai iniziato a renderti conto di poter fare così tante cose diverse per mettere in difficoltà l’avversario?

CARLOS ALCARAZ: Fa parte del mio stile. Ogni giocatore ha il suo stile. Il mio è proprio la varietà che porto in partita. Sento di poter fare tutto in campo: slice, palle corte, top spin, colpi piatti. Mi fido molto delle mie condizioni fisiche e sento di poter arrivare su ogni palla, questo mi dà fiducia e sicurezza per giocare bei punti e potermi permettere questa varietà. Fin da bambino avevo questa sensazione, di poter fare tutto: andare a rete, giocare da fondo, arrivare sulla palla corta, affacciarmi a rete, slice. Ho dovuto lavorare per non commettere troppi errori durante le partite, quindi ho lavorato per mantenere il mio stile, la varietà, ma anche essere solido da fondo, così metto in difficoltà gli avversari.

Subito dopo Wimbledon, quanto velocemente hai pensato che dovevi cambiare qualcosa, che volevi provare cose diverse?

CARLOS ALCARAZ: Immediatamente dopo la partita. Appena finita la finale ho pensato che dovevo migliorare alcuni aspetti se volevo batterlo. Subito dopo non mi sono allenato, mi sono preso una settimana di riposo. Però appena ho ripreso, volevo lavorare proprio su quei dettagli specifici che sentivo di dover migliorare per battere Jannik. Così, due settimane prima di Cincinnati, mi sono concentrato su alcune cose precise del mio gioco che sentivo fossero da migliorare.

Nella finale di Wimbledon sembrava che la partita si giocasse più sul suo terreno, tanti scambi da fondo. Oggi sei riuscito a introdurre più slice, più variazioni. Che differenza c’è stata, secondo te, e com’è che sei riuscito a prevalere oggi?

CARLOS ALCARAZ: Ho studiato quella partita, la finale di Wimbledon. Ne ho parlato con i miei coach, l’abbiamo rivista insieme e abbiamo discusso su cosa avremmo potuto fare meglio. Abbiamo preso nota di tutto e abbiamo lavorato su quei punti. L’importante non era vincere o perdere, ma fare le cose giuste: se fai la scelta giusta e poi lui gioca un match incredibile e ti batte, va bene, almeno hai fatto le scelte giuste. Oggi ha funzionato benissimo e ha funzionato perfettamente.

Quando Jannik dice di sentirsi prevedibile, tu riesci a prevederlo? Senti di leggere bene il suo gioco? Pensi che stia diventando prevedibile?

CARLOS ALCARAZ: Non direi di leggere il suo gioco né che sia prevedibile, ma lo conosco. Abbiamo giocato tanti match tra di noi. Come ha detto lui, guarda molte mie partite per studiare il mio gioco. Anche io faccio lo stesso: guardo tante sue partite. Innanzitutto perché mi piace vederlo giocare, quello che fa è incredibile. Secondo, perché studio come gioca, come si comporta nei vari tornei. Così, se dovessi affrontarlo in quel torneo, ho un riscontro su come sta giocando. Non direi che è prevedibile, ma conosco il suo stile, so quali sono le sue armi principali. Cerco di concentrarmi su questo. Anche se può sentirsi prevedibile, è davvero difficile mantenere il suo livello e tenere lunghi scambi contro di lui.

Jannik ha detto che dovrà cambiare delle cose, anche se dovesse perdere delle partite. Ovviamente dopo la partita di oggi deve sentirsi abbastanza colpito. Che cosa ti aspetti? Hai fatto dei cambiamenti dopo Wimbledon che ti hanno portato risultati, e ora sembra che la palla sia nel suo campo. Vi siete divisi gli ultimi otto Slam. Come reagisci a ciò che ha detto Jannik, ti aspetti di vedere un Jannik diverso la prossima volta che lo incontrerai?

CARLOS ALCARAZ: Sicuramente. Credo che sia sempre una questione di migliorarsi; vedere cosa hai fatto bene, cosa hai fatto male, poi parlarne con il tuo team e metterlo in pratica negli allenamenti e nelle partite, migliorando poco a poco. Non senti che ora solo lui debba migliorare qualcosa per battermi; anche io devo essere pronto a vedere cosa lui vorrà fare di diverso. Devo cercare di essere un po’ avanti, pensare a cosa potrebbe aver migliorato Jannik per battermi e prepararmi di conseguenza, continuando io stesso a migliorare in tanti aspetti. Questa rivalità è bella proprio perché ci stiamo rendendo migliori a vicenda, sia tennisticamente che fuori dal campo; ci portiamo entrambi al limite e sappiamo dopo ogni partita cosa dobbiamo migliorare con chiarezza. Perciò sicuramente mi aspetto un Jannik diverso, che cambierà qualcosa per cercare di battermi la prossima volta, e io sarò pronto,

Nella vostra rivalità siete ora entrambi a un titolo dal Career Grand Slam. In Australia avrai la tua prima occasione. Quanto è importante per te raggiungere questo traguardo a Melbourne?

CARLOS ALCARAZ: Sarebbe bellissimo, è il mio primo obiettivo. Quando inizio la preseason penso a cosa voglio migliorare, cosa voglio ottenere, e l’Australian Open è sempre lì. È il primo o secondo torneo dell’anno ed è sempre il mio grande obiettivo, completare il Career Grand Slam, anche il Calendar Grand Slam. Sarebbe grandioso. Che lo faccia prima io o lui, sinceramente non importa. La cosa importante è riuscire a completarlo, che sia l’anno prossimo o tra due, tre o quattro anni. Ci proverò. Se lo fa lui prima di me, sarebbe comunque una grande conquista, ma io voglio realizzarlo, non importa quando.

Il lavoro fatto dopo Wimbledon con Ferrero ha quindi dato i frutti sperati, tanto da far dire al coach di Alcaraz che il suo pupillo ha giocato un match perfetto in finale: “È bello quando il tuo allenatore la pensa così. Non è semplice. Ha grande esperienza, vuole sempre che io giochi al massimo e non dice spesso che ho giocato perfettamente. Per me è una vittoria importante. Sì, ha ragione. Credo di aver giocato perfettamente. Se voglio vincere lo US Open, se voglio battere Jannik, devo giocare alla perfezione, e penso che oggi sia stato così.”

E Carlitos estende la valutazione di eccellenza della sua prestazione a tutto il torneo: “Mi sembra che questo sia il miglior torneo: dalla prima partita fino alla finale è stato il torneo in cui ho giocato meglio in assoluto. La costanza del mio livello durante tutto il torneo è stata molto alta, di questo sono orgoglioso perché è qualcosa su cui ho lavorato tanto. In questo torneo ho dimostrato che posso essere davvero costante.” Alla stampa spagnola il murciano ha poi anche aggiunto: “La miglior versione finora, sì. Oggi va di moda parlare di “prime”, ma non credo di essere ancora nel mio prime. Sento di essere al mio miglior livello della carriera finora, ma ho ancora margine per migliorare, non ho ancora raggiunto il 100% del mio livello. Sto lavorando per arrivarci. Penso che a 22 anni sia difficile avere già la miglior versione di tutta la carriera. Col passare degli anni mi sentirò meglio, continuerò a migliorare, quindi credo che il miglior Carlos debba ancora venire.”

Ora però sarà importante trovare il modo di celebrare la vittoria, anche se il calendario di Carlitos prevede prima la Davis a Marbella, poi la Laver Cup a San Francisco e quindi la tournée in Asia, l’esibizione Six Kings Cup a Riyadh in Arabia Saudita e le Finals a Torino.

Nel tennis ci sono poche cose negative, ma una di queste è che appena vinci un torneo devi subito pensare al prossimo. A volte hai solo un giorno per festeggiare, o neanche quello, e poi sei già in viaggio per il torneo successivo. È difficile rendersi davvero conto di aver vinto e godersi il momento. Quello che ho imparato quest’anno è importante: prendersi dei momenti in ogni torneo, dopo ogni esperienza, per festeggiare e stare con il mio team, la famiglia, le persone vicine. Prendersi un attimo, osservare il trofeo e apprezzare quello che si è fatto, poi continuare, ma goderselo. Questo è davvero importante e sto cercando di farlo dopo ogni torneo, ogni partita, ogni trofeo.

La verità è che per me è incredibile. È per questo che lavoro, per questo metto tanto impegno ogni giorno in ogni allenamento, in ogni partita, per vivere momenti come questo. Sollevare un altro Grande Slam… bisogna rendersi conto di quanto sia difficile, come ho detto, bisogna fermarsi un attimo e godersi il momento, perché davvero è molto complicato. Ovviamente anche il numero uno: era un obiettivo che mi ero posto quasi all’inizio dell’anno e ora vedere che l’ho raggiunto è qualcosa di incredibile. Due settimane spettacolari, di un livello molto alto dal punto di vista tennistico, ma soprattutto mentale, di cui sono molto orgoglioso.