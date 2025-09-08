US Open, Sinner: “Alcaraz ha fatto tutto meglio di me. Devo accettare di perdere qualche partita”

Jannik Sinner esce sconfitto dalla finalissima dello US Open 2025 contro Carlos Alcaraz e cede il passo in classifica allo spagnolo che diventa il nuovo numero uno al mondo. In esclusiva su SuperTennis, l’altoatesino ha commentato e analizzato il match.

“Nessuno è perfetto – sorride Sinner – a volte le giornate dove non giochi come vorresti succedono. Oggi è successo a me, Alcaraz ha fatto una partita ottima facendo tutto meglio di me, ha meritato di vincere. Si va avanti, non è il finimondo, porteremo a casa anche delle lezioni su dove dobbiamo lavorare e migliorarci. Ci saranno sempre opportunità o chance dove puoi farti vedere”

Sinner ha fatto grande autocritica in conferenza stampa, spiegando come sia stato poco prevedibile nel gioco e come dovrà migliorare questo aspetto: “È una parte fondamentale per diventare un giocatore migliore, parte sempre dall’allenamento ma a volte devi provarlo anche in partita e uscire dalla zona di comfort. Questa per me sarà una chiave. Ovviamente fare risultato è molto importante, ma nell’altro senso bisogna accettare qualche volta di perdere qualche partita, ma andando a sperimentare. Oggi abbiamo visto Alcaraz fare molte più cose e voglio solo vedere dov’è il mio limite”

Resta comunque una stagione molto positiva nel complesso, in attesa degli ultimi appuntamenti tra cui le ATP Finals: “Torino sicuramente è uno dei tornei più improntati che ho durante la stagione, è sempre un sogno giocare lì e speriamo di giocare bene, cercherò di fare del mio meglio. Spero di non essere l’unico Italiano, Musetti è molto vicino. Il vostro tifo ci aiuta tanto, ci vediamo tutti a Torino. prima c’è ancora qualche torneo, però cerchiamo di essere più contenti possibile anche con questo risultato”