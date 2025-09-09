Coppa Davis: Canada–Israele a porte chiuse a Halifax, la decisione di Tennis Canada per motivi di sicurezza

La sfida di Coppa Davis tra Canada e Israele, valida per il World Group I e in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre allo Scotiabank Centre di Halifax, si disputerà senza pubblico. Lo ha annunciato Tennis Canada con un comunicato ufficiale, spiegando che la misura è stata adottata “in seguito a preoccupazioni crescenti per la sicurezza” e in accordo con la Federazione Internazionale di Tennis (ITF).

Secondo quanto riportato da Tennis Canada, le autorità locali e le agenzie di sicurezza nazionale hanno condiviso informazioni che evidenziavano un rischio concreto di “significative interruzioni” durante l’evento. Tali valutazioni, unite a episodi analoghi verificatisi recentemente sia in Canada che all’estero, hanno spinto gli organizzatori a optare per un formato a porte chiuse.

“Al centro di questa decisione difficile c’è la responsabilità di proteggere le persone e allo stesso tempo garantire lo svolgimento dell’incontro”, ha dichiarato Gavin Ziv, CEO di Tennis Canada. “Pur essendo una scelta deludente, giocare senza spettatori era l’unico modo per salvaguardare tutti gli attori coinvolti e permettere che la sfida si disputasse regolarmente a Halifax. Non vediamo l’ora di tornare in futuro in New Scotland con la squadra canadese per coinvolgere i tifosi locali”.

Il pubblico non potrà dunque assistere dal vivo alla sfida che deciderà quale delle due nazioni accederà alle qualificazioni di Coppa Davis 2026. Gli appassionati potranno comunque seguire i match in televisione su TVA Sports e in streaming gratuito sulle piattaforme CBC Sports (CBC Gem, cbcsports.ca e YouTube).

Il team di casa, guidato dal capitano Frank Dancevic, cercherà di sfruttare il fattore campo nonostante l’assenza del sostegno diretto dei tifosi. Il confronto con Israele sarà decisivo per mantenere la posizione del Canada nel panorama internazionale della Davis Cup.