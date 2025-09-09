Ranking ATP: Alcaraz si riprende il trono. E Il controsorpasso di Sinner potrebbe non essere immediato

È un risveglio brusco quello di lunedì 8 settembre. E non solo perché agosto inizia ad essere soltanto uno sbiadito ricordo. Flushing Meadows ha segnato la fine – per il momento – del “primo regno” di Jannik Sinner, in testa alle classifiche per 65 settimane consecutive. Il trionfo di Carlos Alcaraz nella Grande Mela ha restituito al murciano il trono.

Ranking ATP, Alcaraz di nuovo N.1. E i punti da difendere per Jannik…

È come se facessimo già parte di un’altra era. La splendida finale disputata a New York da Carlitos Alcaraz ha consegnato allo spagnolo la corona, esattamente come avvenne nel 2022, quando il fenomeno di El Palmar, ancora 19enne, diventò il più giovane tennista della storia a raggiungere la vetta della classifica, conquistando anche il primo Slam della carriera.

Non v’era alternativa per il murciano. Trionfare allo US Open avrebbe cambiato le sorti della sua stagione, dandogli la certezza del ritorno al primo posto. E così è stato. Dopo Cincinnati, Jannik guidava la classifica con 11.480 punti, regrediti a 10.780 dopo la “disfatta” newyorkese. Carlos si è invece involato a quota 11.540, distaccando l’azzurro di 760 punti.

