ATP

Adesso è ufficiale: torna il “Martello” Berrettini all’ATP 250 di Hangzou

L'azzurro conferma sui social la sua partecipazione al torneo cinese: "Ci vediamo a Hangzhou!"

By Paolo Pinto
2 Min Read
Matteo Berrettini – Wimbledon 2024 (foto via Twitter @Wimbledon)

Una testimonianza che rallegra gli appassionati di tennis italiani. Matteo Berrettini è tornato e ripartirà dalla Cina. E’ lui stesso a dare la notizia, stavolta una gran bella news. Con tutta la determinazione del caso, ha postato su instagram le fasi finali della preparazione e un messaggio liberatorio “Final prep V See you in Hangzou”! Il martello azzurro si è iscritto all’ATP 250 di Hangzou al via il 17 settembre. Si tratta di una vera e propria liberazione per il tennista romano assente dal primo turno di Wimbledon.

Una serie di forfait e un periodo zeppo di infortuni avevano lasciato presagire il peggio. Poi si è tirato su ed è tornato alla grandissima anche con Sinner che gli ha dato una gran mano con una bella chiacchierata. “Mi sono rotto qui”, disse toccandosi la testa, dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak. Parole che col passare del tempo hanno suonato ancora più pesanti.

Lo si è visto con tanti colleghi illustri: da Naomi Osaka ad Alexander Zverev, passando per Casper Ruud. In tanti, prima o poi, si sono dovuti confrontare con il lato oscuro dello sport professionistico. Matteo ci sta passando adesso; solo il tempo dirà se questo tunnel avrà un’uscita. Ha lottato e ora è pronto a tornare e a dir la sua sul campo.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Dopo Tsitsipas, anche Cobolli indossa la ’10’ del Genoa
Italiani
Jannik Sinner tra spot e il lavoro sul servizio si allena a Montecarlo
ATP
Carlos Alcaraz festeggia il trionfo allo US Open con un nuovo taglio di capelli [VIDEO]
ATP
Lo staff di Jannik Sinner: il punto su tutte le novità del 2025
Italiani