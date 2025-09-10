Adesso è ufficiale: torna il “Martello” Berrettini all’ATP 250 di Hangzou

Una testimonianza che rallegra gli appassionati di tennis italiani. Matteo Berrettini è tornato e ripartirà dalla Cina. E’ lui stesso a dare la notizia, stavolta una gran bella news. Con tutta la determinazione del caso, ha postato su instagram le fasi finali della preparazione e un messaggio liberatorio “Final prep V See you in Hangzou”! Il martello azzurro si è iscritto all’ATP 250 di Hangzou al via il 17 settembre. Si tratta di una vera e propria liberazione per il tennista romano assente dal primo turno di Wimbledon.

Una serie di forfait e un periodo zeppo di infortuni avevano lasciato presagire il peggio. Poi si è tirato su ed è tornato alla grandissima anche con Sinner che gli ha dato una gran mano con una bella chiacchierata. “Mi sono rotto qui”, disse toccandosi la testa, dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak. Parole che col passare del tempo hanno suonato ancora più pesanti.

Lo si è visto con tanti colleghi illustri: da Naomi Osaka ad Alexander Zverev, passando per Casper Ruud. In tanti, prima o poi, si sono dovuti confrontare con il lato oscuro dello sport professionistico. Matteo ci sta passando adesso; solo il tempo dirà se questo tunnel avrà un’uscita. Ha lottato e ora è pronto a tornare e a dir la sua sul campo.