ATP

Carlos Alcaraz festeggia il trionfo allo US Open con un nuovo taglio di capelli [VIDEO]

Un tocco di platino tendente al biondo per lo spagnolo nuovo n. 1 al mondo. Alcaraz tornerà in campo alla Laver Cup

By Paolo Pinto
1 Min Read
Carlos Alcaraz - US Open 2025 (Photo © Ray Giubilo)

In principio era stato il fratello a lasciare andare troppo la mano e a fare un “terribile” cambio look sulla testa di Carlos Alcaraz. Diciamo che gli è sfuggita di mano la macchinetta”, aveva ammesso lo spagnolo dinanzi alla risata irrefrenabile, tra gli altri, di Francis Tiafoe. Stavolta niente errori nel taglio, ma una promessa mantenuta dall’inzio del torneo: “Se vinco il torneo farò ancora meglio, vedrete”.

Il nuovo numero 1 del mondo è stato di parola e ha messo mano a un colore con un biondo platino tendente al bianco che ha dato il via alla sua “Blonde era” di Alcaraz. “Questo ragazzo mantiene la parola data: di nuovo numero 1 e con un nuovo look. Carlitos Alcaraz, siamo pazzi”, il commento sui social del barbiere, con immagini diventate immediatamente virali e la parola «Blondecaraz» subito tra quelle in tendenza (qui il video).

Dopo aver rinunciato alla Coppa Davis, Carlitos dà appuntamento ai suoi fan a San Francisco, dal 19 al 21 settembre per la Laver Cup, in un team Europe completato da Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli.

