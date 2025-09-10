ATP

Jannik Sinner tra spot e il lavoro sul servizio si allena a Montecarlo

L'ex n. 1 del mondo torna in campo sul rosso di Montecarlo per uno spot televisivo e per tornare ad allenarsi

By Paolo Pinto
1 Min Read
Jannik Sinner - US Open 2025 (foto X @rolandgarros)

A lavoro per migliorare il servizio! La giornata di Jannik Sinner è stata a metà tra il divertimento e il lavoro. L’altoatesino, come riportato da Spazio Tennis, si è dato appuntamento sul rosso del Country Cloub di Montecarlo. La finale di Flushing Meadows ormai è alle spalle e per l’ex numero 1 al mondo il ritorno in campo è coinciso con le riprese di un nuovo spot pubblicitario.

Con lui il giovane Daniil Valter, quindicenne allievo del Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager e seguito per l’occasione da coach Fabio Lavazza.

Non è stato un allenamento vero e proprio, più che altro qualche pallata per consentire ai videoreporter di fare al meglio il proprio lavoro. Poi successivamente l’azzurro si è allenato sul servizio, vero tallone d’achille della finale americana.

Sinner tornerà in campo dopo qualche settimana di stop: prenderà parte all’ATP 500 di Pechino, in programma dal 25 settembre al 1 ottobre – dove l’anno scorso si arrese in finale con Alcaraz. Sarà presente anche all’ATP 500 di Vienna dal 20 al 26 ottobre: in mezzo Shanghai e poi Parigi per una difficile risalita al n. 1 del mondo.

