Jannik Sinner tra spot e il lavoro sul servizio si allena a Montecarlo

A lavoro per migliorare il servizio! La giornata di Jannik Sinner è stata a metà tra il divertimento e il lavoro. L’altoatesino, come riportato da Spazio Tennis, si è dato appuntamento sul rosso del Country Cloub di Montecarlo. La finale di Flushing Meadows ormai è alle spalle e per l’ex numero 1 al mondo il ritorno in campo è coinciso con le riprese di un nuovo spot pubblicitario.

Con lui il giovane Daniil Valter, quindicenne allievo del Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager e seguito per l’occasione da coach Fabio Lavazza.

Jannik #Sinner oggi in campo a #Montecarlo. A pochi giorni dalla finale persa agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, l'azzurro è tornato sul rosso del Country Club insieme al giovane Daniil Valter, quindicenne (con già alcuni punti nel ranking ITF under 18) allievo del Sanremo… pic.twitter.com/GFsMuBqKMA — SpazioTennis (@SpazioTennis) September 10, 2025

Non è stato un allenamento vero e proprio, più che altro qualche pallata per consentire ai videoreporter di fare al meglio il proprio lavoro. Poi successivamente l’azzurro si è allenato sul servizio, vero tallone d’achille della finale americana.

Sinner tornerà in campo dopo qualche settimana di stop: prenderà parte all’ATP 500 di Pechino, in programma dal 25 settembre al 1 ottobre – dove l’anno scorso si arrese in finale con Alcaraz. Sarà presente anche all’ATP 500 di Vienna dal 20 al 26 ottobre: in mezzo Shanghai e poi Parigi per una difficile risalita al n. 1 del mondo.