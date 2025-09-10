Novak Djokovic si trasferisce ad Atene

Novak Djokovic cambia vita e si trasferisce in Grecia: il campione serbo, reduce dalla sconfitta nella semifinale dello US Open con Carlos Alcaraz, ha iscritto i suoi figli – Stefan (11 anni) e Tara (8 anni) – al St. Lawrence College di Atene, una scuola privata britannica, decidendo così di cambiare in maniera permanente la sua residenza, andando a vivere insieme alla propria famiglia a Glifada, una città situata a sud della capitale ellenica, in una zona vicino al mare.

Nole nella mattinata di martedì 9 settembre, ha fatto visita al Kavouri Tennis Club di Vouliagmeni: l’ex numero 1 del mondo è stato particolarmente cordiale, sorridente e disponibile con i presenti, regalando foto e sorrisi, per poi giocare a tennis con suo figlio Stefan. Secondo le informazioni riportate da Tennis24, Djokovic è alla ricerca di un’accademia di tennis per iscrivere i suoi figli e sta valutando sia il Kavouri Tennis Club sia il 91 Athens Riviera, del quale starebbe addirittura pensando di diventare membro. Il trasferimento di Djokovic in Grecia viene ormai dato per certo: Nole, oltretutto, scenderà in campo per il nuovo ATP 250 di Atene, in programma dal due all’otto di novembre (la finale si terrà il giorno prima dell’inizio delle Nitto ATP Finals di Torino). L’Hellenic Championships, che tornerà nel calendario ATP dopo 31 anni di assenza, ha sostituito il torneo di Belgrado.