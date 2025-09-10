WTA Guadalajara/San Paolo: Sakkari raccoglie solo due game, avanza Maria. Eala conferma il momento, ritiro per Tomljanovic

WTA Guadalajara: Tra conferme e sorprese cresce l’attesa per le prime teste di serie

Sul cemento messicano di Guadalajara la pioggia continua ad essere una protagonista indesiderata, non permettendo ancora il delinearsi completo dei secondi turni del WTA 500.

Per ciò che concerne i match ultimati, si registra la prima grande sorpresa: l’eliminazione di Maria Sakkari. La greca, ex numero 3 del mondo che oggi staziona alla 55esima posizione, conquista solamente due giochi contro Elsa Jacquemot, 83 WTA, e viene travolta con il punteggio di 6-2 6-0. Al prossimo turno la francese sfiderà la prima forza del seeding Elise Mertens.

Continua la stagione positiva di Tatjana Maria, sesta testa di serie, che si regala gli ottavi di finale da favorita contro Rebecca Marino, giustiziera di Martina Trevisan. La 38enne tedesca esce vittoriosa dal confronto generazionale con la turca Zeynep Sonmez, 23enne 74 WTA, per 6-4 6-2.

Delusione invece per Polina Kudermetova che, dopo la finale di inizio anno a nel WTA 500 di Brisbane, sta faticando a trovare continuità. La russa, 65 WTA, si arrende con il punteggio di 3-6 7-5 6-4 alla qualificata canadese Marina Stakusic, 155 del mondo che adesso si confronterà con Jelena Ostapenko.

La sfida tra due esperte doppiste se la aggiudica la rientrante Storm Hunter, che, grazie a una wild card, elimina in tre set – 7-6(5) 4-6 6-3 – Katerina Siniakova, numero 78 del mondo. L’australiana al prossimo turno incrocerà la colombiana Emiliana Arango, che beneficia del ritiro alla fine del primo set della quinta testa di serie Magda Linette.

Avanza anche un’altra colombiana, ovvero Camila Osorio, che fa valere la sua ottava testa di serie e ha la meglio su Kamilla Rakhimova con un doppio 7-5. Ora per lei c’è Iva Jovic.

Infine, a sfidare la seconda favorita del torneo Veronika Kudermetova sarà la giocatrice di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva, che estromette con il punteggio di 6-4 6-3 la russa Elena Pridankina.

WTA San Paolo: quasi tutte le favorite rispondono presente. Ritiro per Tomljanovic

Nel WTA 250 di San Paolo, debutto senza problemi per Alexandra Eala, reduce dalla vittoria nel Challenger di Guadalajara. La filippina, testa di serie numero 3, lascia solamente due giochi – 6-0 6-2 -alla qualificata francese Yasmine Mansouri e al secondo turno sfiderà Julia Riera, che si impone con il punteggio di 6-3 7-6(1) su Vitalia Diatchenko.

Renata Zarazua, dopo la vittoria su Madison Keys allo US Open, affronta il torneo brasiliano da quinta testa di serie. Al primo turno ha la meglio sulla wild card di casa Luiza Fullana per 6-2 6-1. Adesso per lei c’è la turca Berfu Cengiz, vittoriosa sull’argentina Jasmin Ortenzi per 6-1 6-2.

Ajla Tomljanovic non riesce a finire il proprio incontro e si arrende alla qualificata messicana Victoria Rodriguez e a un problema fisico. L’australiana, quarta forza del seeding, si ritira sotto 6-4 4-2. Al secondo turno Rodriguez affronterà la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, che si impone in tre set – 6-4 4-6 7-6(7) – su un’altra messicana, Ana Sofia Sanchez.

C’è gloria anche per l’ottava testa di serie Panna Udvardy, che batte con il punteggio di 6-2 6-3 Anna Sinclair Rogers e sfiderà prossimamente Ana Candiotto, che onora la wild card eliminando Valeriya Strakhova per 6-3 5-7 6-0.

L’indonesiana Janice Tjen, che ha riportato il suo Paese al secondo turno di uno Slam allo US Open, non trema dinnanzi a Leolia Jeanjean, settima del seeding, e avanza con il punteggio di 6-2 6-3. Al prossimo turno la sfida è sicuramente meno insidiosa, perché dall’altra parte della rete troverà la qualificata slovacca Martina Okalova, vittoriosa su Arina Rodionova per 7-5 6-4.

A completare il quadro sono le sfide che vedono contrapposte Francesca Jones, sesta favorita del torneo, e Whitney Osuigwe, uscite dalle vittorie rispettivamente contro Lina Glushko e la classe 2009 Victoria Luiza Barros, e Solana Sierra-Nauhany Vitoria Leme Da Silva, che eliminano rispettivamente Carolina Alves e Arianne Hartono.