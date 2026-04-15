ATP Barcellona, Alcaraz comunica il ritiro: “Problema al polso più serio del previsto”

Arriva un po’ a sorpresa – ma non troppo – la notizia del ritiro di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, per il quale oggi era prevista una sessione di allenamento non si è presentato. Carlos, invece di arrivare al Real Club Tenis de Barcelona per allenarsi è passato in serata per comunicare il proprio ritiro. Di seguito le dichiarazioni del giocatore di Murcia.

“Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto, la verità è che è strano e difficile sedermi qui per la seconda volta, perché l’avevo già fatto in precedenza (nel 2024, ndr), e comunicarvi che non potrò continuare nel torneo.

Come tutti avete potuto vedere ieri durante la partita, dopo una risposta ho sentito che mi si era un po’ bloccato il polso e ho iniziato ad avvertire un fastidio che, poco a poco, nel corso del match è andato aumentando. Come ho già detto ieri, mi rifaccio alle mie parole di allora.

È una situazione che pensavo di aver già provato in passato e che non sarebbe peggiorata, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana scorsa, un semplice affaticamento. Però, alla luce degli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo e, sinceramente, come ho già detto, alla fine devo ascoltare il mio corpo, ascoltare ciò che è meglio per me e fare in modo che questo non abbia ripercussioni in futuro. Per questo motivo devo ritirarmi da questo torneo, che per me è sempre stato un torneo eccezionale, meraviglioso, super super speciale.

Personalmente non mi piace mai ritirarmi da nessun torneo, ma credo che farlo in questo sia ancora più duro. Quindi, con grande tristezza, devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile, insieme al mio team, ai dottori e al fisioterapista, ed essere o cercare di essere il più sano possibile il prima possibile per i tornei che avrò in futuro.

Quindi, spero che possiate rivedermi su un campo da tennis il prima possibile”.

Svanisce quindi la possibilità per Alcaraz di recuperare la prima posizione mondiale, che avrebbe riagguantato qualora avesse vinto il torneo. Resta inoltre tutta da verificare la presenza di Carlos al Masters 1000 di Madrid, in programma a partire dal 22 aprile. Intanto, all’ATP 500 di Barcellona, Tomas Machac avanza ai quarti di finale.