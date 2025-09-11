Rassegna stampa – Sinner caccia al numero 1. Musetti sogna Torino

Sinner caccia al numero 1 Alcaraz lo aspetta a Torino (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport)

E adesso, si va a caccia». La reazione di Jannik Sinner a chi gli chiedeva cosa provasse a dover lasciare il trono mondiale è stata da campione. Niente cordoglio, ma adrenalina, eccitazione per una nuova sfida. Perché i grandi fanno così, trovano sempre un obiettivo da inseguire. E infatti l’azzurro numero 2 al mondo ieri era già in campo al Country Club di Montecarlo. Con lui il giovanissimo Daniil Valter, quindicenne russo allievo del Sanremo Tennis Team di Gianluca Mager che si è prestato come sparring per girare uno spot pubblicitario.

Qualche scambio a favore di telecamere e macchine fotografiche e poi l’ex numero uno al mondo si è dedicato a provare il servizio. Ha già voglia di rimettersi in gioco, Jannik, pronto a «uscire dalla zona di comfort» per migliorare ed essere più competitivo nelle prossime sfide, soprattutto con Carlos Alcaraz, l’unico in grado di batterlo nei tornei dello Slam.

[…]

I primi due giocatori al mondo si ritroveranno nel Masters 1000 di Shangai, ma prima hanno inserito entrambi un torneo 500 nei rispettivi calendari: Sinner andrà a Pechino, dove difende la finale del 2024 (e i relativi 330 punti), mentre Alcaraz sarà di scena a Tokyo, dove al massimo potrà pareggiare il punteggio dello scorso anno, quando vinse a Pechino, battendo proprio Sinner. In questo piccolo scorcio di stagione, quindi, l’attuale numero due potrà rosicchiare qualche punto allo spagnolo. Jackpot 1000 – Il discorso cambierà a partire da Shangai, dove nel 2024 vinse Jannik, che quindi dovrà difendere 1000 punti, mentre Carlos ne dovrà difendere solo 200, in virtù dei quarti di finale raggiunti un anno fa

[…]

In caso di numero 1 di fine anno blindato, ad esempio, difficile che Alcaraz partecipi, e lo stesso Sinner, se le possibilità di primato fossero già svanite, potrebbe scegliere di riposarsi e prepararsi al meglio per la difesa delle Atp Finals, che iniziano a stretto giro. Proprio a Torino scadrà la cambiale più pesante per Jannik, che deve difendere 1500 punti, frutto del percorso netto di 12 mesi fa, campione davanti al pubblico di casa, contro i soli 200 di Carlos, eliminato al primo turno con una sola vittoria. La corsa è appena iniziata.

Corsa alle finals Musetti all’assalto (Lorenzo Ercoli, Il Corriere dello Sport)

Un quarto di finale a New York, la fine della stagione di Draper e un Djokovic sempre più in dubbio: Lorenzo Musetti può guardare con maggiore ottimismo al finale del suo 2025. La corsa del numero 2 d`Italia verso le Nitto ATP Finals ripartirà dall`ATP 250 di Chengdu (17-23 settembre), dove sarà al via da prima testa di serie. Torino è il grande obiettivo, e Lorenzo – assieme al suo team – non vuole avere rimpianti in caso di mancata qualificazione. Non a caso, subito dopo il derby perso allo US Open contro Sinner coach Simone Tartarini ha confermato l`appuntamento di Chengdu, un`occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

[…]

Un rivale in meno, con Felix Auger-Aliassime (2705 punti) che diventa il primo inseguitore. Ad aiutare Musetti potrebbe esserci anche una possibile – ma ancora incerta – assenza di Novak Djokovic. Il serbo, terzo nella Race con 4180 punti, ha fatto sapere che al momento l`unica certezza del suo calendario è l`ATP 250 di Atene, torneo del quale detiene la licenza organizzativa. Si libererebbe un posto, ma con Nole niente è mai definitivo: in passato ha già fatto questo gioco delle tre carte. Gli altri virtualmente dentro, dalla 4° alla 7° posizione, ad oggi sono Zverev, Shelton, Fritz e de Minaur Musetti a Chengdu andrà a caccia delle buone sensazioni di New York, in netta contrapposizione con i tornei che avevano anticipato l`ultimo Slam stagionale. Tra cemento outdoor e indoor, il toscano non ha scelta, se non quella di crescere su una superficie per lui spesso ostica.

[…]

In Spagna, invece, continuano le celebrazioni per Carlos Alcaraz. Il nuovo numero 1 del mondo ha mantenuto la promessa fatta alla vigilia della finale: nuovo cambio di look, sfociato in una tinta biondo platino. Nella stessa settimana del ritorno di Sinner, lui sarà impegnato all`ATP 500 di Tokyo. E lì, in campo, debutterà anche il nuovo look.

Paolini: due mission Bjk Cup e Wta Finals (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Difendere lo storico trofeo conquistato dall`Italia in Billie Jean King Cup lo scorso anno e poi andare a caccia del pass per Wta Finals. Ecco i due `imprativi categorici` con cui Jasmine Paolini si appresta ad affrontare nella parte conclusiva della stagione, teatro principale la Cina, per un mese e mezzo da

vivere tutto d`un fiato. La prima tappa della trasferta asiatica è a Shenzhen, dove da martedì 16 a domenica va in scena la

Final Eight di BJK Cup con le azzurre campionesse in carica,

chiamate ad esordire contro la Cina padrona di casa, ora meno spauracchio di qualche settimana fa.

[…]

È chiaro che un risultato positivo della nazionale in rosa potrebbe infondere alla finalista di Roland Garros e Wimbledon 2024 la giusta carica per i successivi impegni. Già, perché dal 24 settembre scatterà il 1000 di Pechino, seguito da un altro evento di quella categoria a Wuhan (6-12 ottobre), prima dei 500 di Ningbo e Tokyo, con il loro carico di punti passaggi chiave per chi ambisce a raggiungere Riad (1-8 novembre), anche se non è escluso la volata possa risolversi al fotofinish con i 250 dell`ultima settimana di calendario. Con Sabalenka e Swiatek già qualificate (in doppio Errani-Paolini sono praticamente certe del biglietto per l`Arabia) e Gauff quasi, al momento nella Race la toscana è nona con 3526 punti, 225 in meno di Elena Rybakina 8a (preceduta da Mirra Andreeva a quota 4189) e 655 di vantaggio su Ekaterina Alexandrova.

[…]

Ovvero, in attesa di aprire un nuovo capitolo, la prosecuzione sino a fine anno di questa collaborazione, oppure un molo part-time di Tathiana Garbin se il 33enne faentino dovesse avere altri impegni (non ha annunciato il ritiro come giocatore e fa parte della rosa del Rungg per la serie Al al via il 15 ottobre). Il tutto senza dimenticare che Sara Errani di fatto fa parte del team e un domani da compagna di doppio potrebbe diventare coach, come detto dalla stessa Jas. Intanto una certezza è l`uscita dal gruppo di lavoro del preparatore atletico Andrea Bracaglia, comunicata con un emozionante post su Instagram.