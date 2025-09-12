Billie Jean King Cup: Rolex sarà il cronometrista ufficiale delle Finals

Rolex entra ufficialmente nella Billie Jean King Cup. A partire dall’edizione 2025, il prestigioso marchio svizzero sarà Official Timekeeper delle Finals, che si terranno dal 16 al 21 settembre allo Shenzhen Bay Sports Centre Arena, in Cina.

L’annuncio è stato diffuso oggi dagli organizzatori della stessa Billie Jean King Cup by Gainbridge, che sottolineano l’importanza strategica della nuova partnership. L’accordo in questione, infatti, rappresenta l’incontro tra due realtà con una lunga tradizione di eccellenza: da una parte, la più importante competizione a squadre del tennis femminile; dall’altra, un brand che da quasi cinquant’anni scandisce i momenti decisivi del tennis mondiale, a partire da Wimbledon edizione 1978.

Oltre a vestire i panni di Cronometrista Ufficiale dell’evento, il marchio svizzero introdurrà una nuova iniziativa: il “Rolex Timing Moment“, una rubrica dedicata ai punti chiave e ai momenti più significativi che possono cambiare il destino di un incontro. L’obiettivo sarà quello di valorizzare precisione, intensità e qualità tecnica nei match tra nazionali.

“Rolex è sinonimo di classe e tradizione. Siamo orgogliosi di accoglierlo nel nostro percorso di crescita” ha dichiarato Kerstin Lutz, CEO di Billie Jean King Cup Limited. “Il loro impegno verso lo sport femminile si allinea perfettamente con la nostra visione. Il Rolex Timing Moment aggiungerà una dimensione narrativa importante alle Finals“.

Con questa nuova intesa – ça va sans dire– il prestigioso marchio elvetico consolida ulteriormente la propria presenza nel panorama tennistico internazionale. Già partner di tornei come Wimbledon, US Open, Australian Open e di eventi come la Laver Cup, il brand amplia ora il suo sostegno anche al tennis femminile a squadre, rafforzando la propria immagine di alleato delle eccellenze sportive.

Le Finals 2025 vedranno in campo le otto migliori nazionali del mondo, pronte a contendersi il titolo mondiale del tennis a squadre femminile in un contesto tecnico e organizzativo di primo livello. Insomma, l’ingresso di Rolex contribuirà ad alzare ulteriormente l’asticella dell’evento.