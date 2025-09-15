ATP Chengdu, il tabellone: Musetti e Darderi guidano il seeding. Wild card al campione in carica Shang

La tournée asiatica inaugurerà l’autunno dell’annata 2025. Saranno due i tornei cinesi che si disputeranno in contemporanea: Il Lynk & Co Hangzhou Open e il Chengdu Open. A proposito di quest’ultimo, è stato pubblicato il main draw da 32 giocatori, dove il finalista dell’altr’anno, Lorenzo Musetti, sarà la testa di serie numero uno. Per l’azzurro, l’appuntamento di Chengdu sarà parecchio importante in ottica ranking e per la Race To Turin, per inseguire il sogno delle Finals di novembre. Sarebbe la prima partecipazione assoluta per il carrarino, che senza la pressione di Jack Draper potrebbe avere maggiori chance di rientrare tra i migliori 8 della classifica Race.

Ma restiamo in Oriente, perché il numero due del seeding sarà un altro atleta tricolore: Luciano Darderi. Sia Lorenzo che il nativo di Villa Gesell godranno del Bye al primo turno, così come Tallon Griekspoor – 3° testa di serie del tabellone -, dunque, Musetti dovrà prestare attenzione alla sfida tra Terence Atmane e Dino Prizmic, uno dei due sarà l’avversario al secondo turno.

Altri nomi importanti arricchiscono il main draw cinese, ci saranno infatti anche Brandon Nakashima (N.4) e Cameron Norrie (N.5), il quale esordirà con la wild card casalinga Yi Zhou, classe 2005. La parte bassa del tabellone sarà anche presidiata dal terzo azzurro in gara, Lorenzo Sonego, che sfiderà il piccolo dei Cerundolo – Juan Manuel – al debutto. In caso di vittoria del piemontese, quest’ultimo affronterà il vincitore uscente del derby a stelle e strisce, tra Marcos Giron e Ethan Quinn. Presenti anche Mpetshi Perricard, Baez e Gael Monfils. Wild card concessa al vincitore dello scorso anno, Juncheng Shang, che nell’edizione 2024 sconfisse proprio Musetti nell’atto decisivo!