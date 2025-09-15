Video

Con Sinner italia favorita in Davis. E se ci sarà Alcaraz? [VIDEO]

Sinner non può mancare, ma ancora la sua presenza, come quella di Alcaraz e Zverev non è certa. Austria e Belgio vasi di coccio. Dura la Cechia che ha sorpreso gli USA di Fritz e Tiafoe

By Redazione

