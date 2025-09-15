TV e Rete: Direzione Asia per il grande tennis su SKY Sport e NOW (15-23 settembre)

Prosegue la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Tre i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 15 a martedì 23 settembre: due del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno, da mercoledì 17 settembre:

ATP 250 Chengdu Open, Chengdu (Cina)

ATP 250 Lynk & Co Hangzhou Open, Hangzhou (Cina)

In ambito femminile, da lunedì 15 settembre:

WTA 500 Korea Open Tennis Championships, Seoul (Corea del Sud)

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Arena.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 15 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 14.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 14.30

Martedì 16 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 14.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 14.30

Mercoledì 17 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 15.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 15.30

Giovedì 18 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 15.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 15.30

Venerdì 19 settembre

Sky Sport Tennis dalle 5 alle 15.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 5 alle 10.15

Sky Sport Arena dalle 7 alle 16

Sky Sport Max dalle 5 alle 15.30

Sabato 20 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 15.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 10.15

Sky Sport Arena dalle 10 alle 14

Domenica 21 settembre

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 15.30 (anche su Sky Sport Mix)

Sky Sport Uno dalle 9.30 alle 11.30

Sky Sport Arena dalle 10 alle 13

Sky Sport Max dalle 7 alle 14.30

Lunedì 22 settembre

Sky Sport Tennis dalle 11 semifinali ATP Chengdu

Sky Sport Uno dalle 11.30 semifinali ATP Hangzhou

Martedì 23 settembre

Sky Sport Tennis dalle 13 finale ATP Chengdu

Sky Sport Uno dalle 13.30 finale ATP Hangzhou