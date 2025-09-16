BJK Cup, Cocciaretto: “Garbin mi diceva di lottare. Qui non giochiamo per noi stesse, ma per il nostro Paese”

Elisabetta Cocciaretto si è ritrovata al famoso punto di non ritorno. Dopo che l’azzurra aveva perso il primo set, la cinese ha servito sia nel secondo che nel terzo parziale per il match, senza riuscire a mettere il punto fermo al match. Elisabetta, con grinta e visione di gioco, ha rimontato fino alla vittoria, con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, consegnando alle ragazze di Tathiana Garbin il primo punto dell’incontro di quarti di finale contro la Cina, padrona di casa.

D: Elisabetta, congratulazioni. Qual è stata la chiave di questa rimonta?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Sicuramente è stata una partita dura. Sapevo che l’avversaria era tosta. Ovviamente anche le condizioni erano difficili, perché stiamo giocando contro il Paese ospitante. Quindi mi sono detta di cambiare l’andamento del match, di pensare solo al gioco e alla strategia e non al risultato o al punteggio. Essere aggressiva e fare il mio gioco. Dopo il 5-2 ho giocato piuttosto bene. Ovviamente l’avversaria era forte, quindi non è stato facile. Ma sono davvero felice per la lotta e per la partita che ho vinto per l’Italia”

D: Dalla tua reazione si è visto quanto significasse per te. È stata una delle sensazioni più belle che hai provato in campo, in termini della lotta che hai messo in una partita durata quasi tre ore?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Sì, sicuramente giocare per il nostro Paese è qualcosa di speciale. È stato un momento importante per me quando ho vinto la partita. Sicuramente non è solo per me, ma per il mio Paese, per la mia squadra che ci sta aiutando tantissimo. È stato per loro, sicuramente, e per il nostro Paese, perché giocare per la nostra bandiera è qualcosa di speciale, qualcosa che è davvero, davvero speciale”

D: Ci sono stati momenti nella partita in cui sembrava che la tua avversaria non sbagliasse mai. Come hai fatto a restare concentrata, senza farti prendere dall’ansia o guardare troppo il punteggio?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Ero sotto 5-2 e poi 4-0, credo, nel terzo set. In realtà non ricordo bene (sorride). Sicuramente ho cercato di pensare al gioco, di restare dentro la partita e di fare tutto il possibile per cambiare il punteggio a mio favore”

D: Cosa ti stava dicendo Tathiana Garbin in quei momenti, soprattutto nel terzo set?

ELISABETTA COCCIARETTO: “Mi diceva di lottare, di essere aggressiva, di andare a rete, di cercare il punto, di essere aggressiva in campo. Semplicemente di lottare, perché lei sa che sono una giocatrice che lotta davvero tanto. Anche in questo momento, in questa competizione, metto ancora più grinta nel mio gioco, perché abbiamo una motivazione extra per essere qui e per vincere la partita, non solo per noi stesse, ma per il nostro Paese”

