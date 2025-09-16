BJK Cup, Paolini e Garbin all’unisono: “Avrei anche potuto perdere, fiera di tutte noi”

Jasmine Paolini regala all’Italia il punto del 2-0 sulla Cina, battendo per 4-6 7-6(4) 6-4 Xinyu Wang. È dunque semifinale per le azzurre, che ora se la vedranno con la vincente tra Spagna e Ucraina. In conferenza stampa, la tennista toscana e la capitana Tathiana Garbin analizzano la giornata: due rimonte incredibili da parte della stessa Paolini e, in precedenza, di Elisabetta Cocciaretto consentono all’Italia di continuare a sognare il bis, dopo il trionfo dello scorso anno.

D: Jasmine, Tathiana, potete entrambe riassumere un po’ questa giornata che avete vissuto?

JASMINE PAOLINI: “È stata una giornata davvero dura. Due partite, entrambe molto difficili. In tutte e due abbiamo rischiato di perdere. In qualche modo siamo riuscite a ribaltarle. Credo che abbiamo lottato fino all’ultima palla, all’ultimo punto. Siamo rimaste lì, presenti, per la nostra panchina, per il nostro Paese. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta. Penso che siamo davvero, davvero felici e fiere di noi stesse”

TATHIANA GARBIN: “Sono d’accordo. Ogni volta che le mie giocatrici indossano la maglia della Nazionale, sento che riescono a tirare fuori tutta l’energia, l’orgoglio e tutto ciò che hanno dentro per far parte di questo grande torneo, che è una manifestazione importantissima, come la Billie Jean King Cup. Siamo orgogliose di rappresentare il nostro Paese. Siamo fiere di essere qui insieme e di lottare. Alla fine, non credo sia stato facile. Entrambe le partite sono state molto dure, con condizioni difficili. Ma è stata una giornata splendida”

D: Jasmine, quanta ispirazione hai tratto dalla prestazione di Elisabetta, soprattutto quando eri in svantaggio nel terzo set?JASMINE PAOLINI: “Tantissima. Onestamente, quando ero 6-4, 5-3, ho pensato alla partita di Elisabetta. Ho cercato di restare lì, concentrata. Nel tennis non si sa mai cosa può succedere. Stavolta è andata bene per noi, in entrambe le partite. Credo che siamo rimaste lì fino all’ultimo punto. Forse anche con un po’ di fortuna siamo riuscite a ribaltare la partita. Ma è stata una giornata davvero folle (sorride)”

D: Puoi parlare anche dell’atmosfera? Stavi giocando contro l’avversaria, ma anche contro il pubblico

JASMINE PAOLINI: “È dura, però allo stesso tempo è bello giocare davanti a tante persone. Certo, tifavano per la Cina, ma penso che siano stati molto rispettosi anche con noi. Credo che sia stato positivo avere questa atmosfera, soprattutto in questo tipo di competizione”

D: Capitana, cosa dice questa vittoria sul vostro team e sulla loro grande grinta? Chiaramente hanno tanta determinazione, devono solo trovare il modo di vincere

TATHIANA GARBIN: “Andiamo avanti. È stata una grande vittoria. Un’altra esperienza. Quando sei sotto e stai per perdere, poi riesci a trovare l’energia per continuare a lottare fino alla fine: questa è la cosa più grande e potente che una capitana può chiedere alle sue giocatrici. Sono sempre orgogliosa delle mie giocatrici, ma oggi un po’ di più (sorride)”

D: Jasmine, ho notato che urlavate spesso “allez, allez”

JASMINE PAOLINI: “Alé, alé (sorride)”

D: Ti parlavi anche da sola quando perdevi o vincevi punti. Cosa ti passava per la testa? Spiegami cosa significa quella parola

JASMINE PAOLINI: “Alé è come “Jiayou” (ride)”

D: Cosa ti passava per la testa quando parlavi da sola?

JASMINE PAOLINI: “Mi dicevo di restare lì, di pensare a cosa dovevo fare con più positività. Sono scesa in campo e penso di essere stata un po’ nervosa. Non riuscivo a concentrarmi al 100% sul mio gioco. Per questo credo che il mio livello sia un po’ andato su e giù. Mi ripetevo queste parole. Spero che nel prossimo turno riuscirò a essere più positiva, più rilassata e a godermi di più la partita, perché penso che dovremo alzare un po’ il livello nelle semifinali”

D: Puoi commentare la prestazione di Xinyu Wang?

JASMINE PAOLINI: “Penso che abbia giocato a un livello davvero alto. I drop shot erano molto belli. Cercavo di raggiungere la palla, a volte ci riuscivo, altre volte il drop shot era troppo ben fatto. Credo che oggi abbia giocato a un livello straordinario. È stata una partita difficile. Avrei potuto perdere anch’io. È stata davvero combattuta. Ma alla fine, ovviamente, sono felice di aver vinto, sia per me che per la squadra”

D: Dopo la partita, c’erano dei fan cinesi davvero scatenati che agitavano le mani e facevano il tifo per te, lanciavano palline. Come ti sei sentita?

JASMINE PAOLINI: “Dopo la partita ho sentito il loro affetto. Però ho anche detto loro di venire al prossimo turno e, si spera, di sentirci urlare un “Jiayou, Italia” (ride). Questo è l’obiettivo per il prossimo turno. Speriamo che il pubblico cinese tifi per noi. Mi dispiace per loro, oggi abbiamo battuto la Cina. Ma penso che ci sentiamo davvero, davvero bene qui in Cina. Speriamo di sentire “Jiayou, Italia”

D: Alé!

JASMINE PAOLINI: “Alé”

TATHIANA GARBIN: “Forza, forza (sorride)”