ATP Chengdu, Musetti sogna Torino: “Obiettivo Finals. Sinner è una conferma”

Da Chengdu a Torino passando per un autunno che vale una stagione intera e un’occasione importante per la sua carriera. Lorenzo Musetti comincia dalla Cina la sua rincorsa verso le ATP Finals che rappresentano oggi un obiettivo concreto, oltre che una sfida affascinante.

Il 2025 di Musetti, al netto di qualche passaggio a vuoto, resta ampiamente positivo. Manca ancora lo squillo che faccia da spartiacque – un titolo che non arriva dall’ATP 250 di Napoli del 2022 – ma il 23enne toscano ha mostrato progressi continui, soprattutto fuori dalla comfort zone della terra rossa. Le prestazioni sul cemento, superficie che un tempo lo metteva più in difficoltà, hanno confermato un’evoluzione tecnica e mentale che lo hanno portato fino alla top 10 del ranking mondiale.

La rincorsa a Torino

Il Masters di fine anno a Torino è la ciliegina che Lorenzo sogna di aggiungere a questa stagione. L’occasione è ghiotta: lo swing asiatico mette in palio tanti punti e comincia proprio a Chengdu, dove Musetti si presenta da testa di serie numero uno e con una finale da difendere, conquistata dodici mesi fa. “L’ho già detto: qualificarmi per le Finals a Torino è il mio obiettivo – ha ribadito ai microfoni di Eurosport. – Poter giocare di fronte al mio pubblico sarebbe un sogno. Iniziare bene qui in Cina è molto importante: ci sono tanti punti in palio e noi siamo motivati“.

Un’Italia da sogno

Non è solo una questione individuale: l’idea di vedere due italiani al via del torneo dei Maestri – Sinner già certo della qualificazione, Musetti in piena corsa – avrebbe il sapore della storia. “L’Italia sta vivendo un periodo fantastico. Jannik è una conferma, io invece quest’anno ho fatto molti passi in avanti. Ma per arrivare a Torino manca ancora tanto. C’è molto lavoro da fare: cerco di prendere questo come motivazione per migliorare. La Cina sarà un bel test per capire a che punto sono. Mi auguro di poter regalare questa soddisfazione ai tifosi“.