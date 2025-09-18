ATP Chengdu: Sonego vince in rimonta all’esordio contro Juan Manuel Cerundolo

[8] L. Sonego b. J. M. Cerundolo 4-6 6-3 6-1

Parte con il piede giusto il cammino di Lorenzo Sonego al Chengdu Open 2025, in Cina. Il 30enne di Torino ha battuto in rimonta, all’esordio, l’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, in due ore e dieci minuti di gioco.

SONEGO AVANZA ✅

Inizia bene il torneo di Chengdu per l'azzurro, che supera in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo.



Al prossimo turno sfiderà l'americano Giron. pic.twitter.com/Phw2QUZV8k — Ubitennis (@Ubitennis) September 18, 2025

La cronaca del match

Una partenza in salita per Lorenzo Sonego che pronti via deve subito annullare due palle break. Nel primo parziale Juan Manuel Cerundolo serve alla grande, ottenendo molti punti facili grazie alla battuta. L’azzurro invece è contratto, commette troppi gratuiti, e nel settimo gioco l’argentino piazza l’allungo che gli vale il primo set. Dalla ripresa del gioco in poi Sonego cambia registro: comincia a servire su percentuali a lui più consone e da fondo campo prende subito l’iniziativa, comandando il gioco. Il piemontese fa registrare 11 vincenti solo nel secondo set e con il break nel quarto game rimette in parità il match.

Nel terzo parziale il torinese esonda: al servizio non sbaglia più, mentre da fondo campo è troppo solido per Juan Manuel Cerundolo, che finisce fuori giri. Arrivano tre break nel terzo, quinto e settimo gioco che permettono a ‘Sonny’ di chiudere la pratica. Al secondo turno Sonego troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Marcos Giron. L’italiano ha vinto al tie-break del terzo set l’unico precedente con il 32enne californiano, disputato al secondo turno di Metz nel 2023.