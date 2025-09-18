Cobolli biondo come Alcaraz? Solo se vince la Laver Cup (e la Roma il derby) [VIDEO]

Il biondissimo Carlos Alcaraz si mette alla guida del Team Europe in Laver Cup e la rivoluzione sulla sua testa rischia di mietere nuovi proseliti, magari come voto propiziatorio per una nuova vittoria finale della squadra del Vecchio Mondo. Un rivolgimento trasversale, che riguarda nordici non abbastanza slavati ma che soprattutto può lambire addirittura tennisti sud-europei con qualche tratto vagamente scandinavo. La pagina Instagram dell’ATP come sempre è attentissima nel cogliere nuove tendenze tra gli atleti e individua un leak, coglie una fuga di notizie dal sempre sincero e trasparente Casper Ruud, che annuncia, andando oltre alle sue deboli proteste, il prossimo, probabile schiarimento di Flavio Cobolli.

I due, pronti a dare vita con i compagni alla Laver Cup a San Francisco dal 19 al 21 settembre, si scambiano pareri e promesse: “Chi sarà il prossimo biondo del circuito?” – si domanda il norvegese – “Il ragazzo vicino a me è un ottimo candidato. Italiano, stiloso, biondiccio. Lui potrebbe diventare full blonde. Deve avere qualche gene artico; hai gli occhi azzurri, Flavio?”. “Tutti in famiglia li abbiamo e tu non criticare il mio inglese” – inizia Cobolli, fraintendendo e forse incespicando nella sua coda di paglia; “no, no” – lo rassicura Casper – “dico solo che tu potresti diventare biondo, come Carlos, Se vinciamo, per esempio, lo farai? Cosa deve succedere perché tu lo faccia?”.

“Se me lo dici tu, magari” – concede il tennista romano, che però immediatamente si rifugia nella facoltà di indicare qualche condizione: “La Roma deve vincere il derby di domenica con la Lazio e noi vinciamo (la Laver Cup)”. I due si stringono la mano, deal. “Weekend pericoloso per Flavio” è l’ultima sentenza del nordico, mentre il romano sorride. Fusse che fusse…