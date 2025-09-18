Vagnozzi saluta il Tennis Club Maggioni: “Non riesco più a garantire attenzione al progetto”

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner ha annunciato, attraverso un post su IG, il suo momentaneo addio al ruolo di maestro nel Circolo Tennis Club Maggioni di San Benedetto del Tronto. Una decisione sofferta, comunicata con un lungo messaggio su Instagram, maturata dopo mesi di riflessioni e dettata dalla necessità di ritrovare un equilibrio in un calendario ormai scandito quasi interamente dagli impegni al fianco del numero uno del tennis italiano. A metà luglio, appena rientrato dalla trionfale campagna di Wimbledon culminata con lo storico successo dell’allora n° 1, coach Vagnozzi era tornato per una serata speciale: una cena con i maestri dell’Academy e un saluto caloroso ai ragazzi del settore giovanile. Un ritorno celebrativo, quasi simbolico, che oggi assume i contorni di un commiato.

La scelta dopo “una lunga riflessione”

“Dopo una lunga riflessione ho deciso di lasciare il mio ruolo all’interno dell’Academy Maggioni Tennis Team e lo faccio a malincuore” ha scritto Vagnozzi nel suo post. “Con i miei impegni professionali sempre più fitti e intensi, non riesco più a garantire la qualità e l’attenzione che questo progetto richiede. Sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito in questi anni con il presidente Afro Zoboletti. La stima e il rispetto che ho per lui non cambieranno mai. Questo non è un addio, ma un arrivederci“.



Dall’altra parte, il Maggioni ha accolto con rispetto e gratitudine la decisione. Il presidente Afro Zoboletti ha spiegato: “Abbiamo deciso insieme di prenderci una pausa perché era diventato per Simone oggettivamente insostenibile non poter contare su meritate vacanze nei pochissimi giorni liberi da impegni, sapendo comunque di poter contare sempre l’uno sull’altro“.

Zoboletti ha voluto rimarcare quanto la presenza di Vagnozzi abbia contribuito a far crescere l’Accademia: “Ringrazio di vero cuore Vagno, che si è reso disponibile a qualunque parere e consiglio i nostri maestri vorranno chiedere in futuro, per tutto l’impegno, il lavoro svolto e per aver contribuito in maniera così importante a far sì che il Maggioni sia ormai un punto di riferimento nazionale. Ti aspettiamo presto sui nostri campi“.