ATP Chengdu/Hangzhou: avanti Hijikata e Korda, bene anche Royer e Vukic

Si è completato il primo turno dell’Hangzhou Open 2025 sul cemento asiatico dell’ATP 250 cinese. L’australiano Rinky Hijikata ha conquistato una vittoria importante contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, chiudendo con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Dopo aver vinto un primo set molto equilibrato grazie a un ottimo tie-break, il 24enne di Sydney si è confermato anche nel secondo parziale. Al prossimo turno lo attende un altro argentino, Tomas Martin Etcheverry.

Korda, Royer e Vukic avanti senza problemi

Successo netto per lo statunitense Sebastian Korda, che ha regolato in due set l’australiano Adam Walton con il punteggio di 7-5 6-3. Al secondo turno il figlio d’arte sfiderà il cinese Wu Yibing. Passano anche il francese Valentin Royer, che ha battuto in tre set l’americano Aleksandar Kovacevic (4-6 7-6(6) 6-3), e l’australiano Aleksandar Vukic, vincitore contro il veterano belga David Goffin con un score di 6-4 1-6 6-1. Per il transalpino, nel prossimo turno, un test duro contro il russo Andrey Rublev.

Chengdu: Nakashima domina Shang Juncheng

Nel torneo di Chengdu, l’americano Brandon Nakashima ha avuto vita facile contro il locale Shang Juncheng, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5 6-3. Vittoria agevole anche per l’australiano O’Connell, che ha superato il giovane cinese Yi Zhou con un doppio 6-2 6-4. Nei quarti di finale del 250 asiatico, lo statunitense affronterà il connazionale californiano Marcos Giron in un derby tutto americano. Intanto l’australiano si prepara a sfidare il cileno Alejandro Tabilo in una partita che promette spettacolo.





