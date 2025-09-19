BJK Cup, Garbin: “Momento storico per il nostro tennis”. Paolini: “Non so come ho rimontato”

Una rimonta pazzesca quella dell’Italia nell’edizione 2025 della Billie Jean King Cup con il raggiungimento della terza finale consecutiva della manifestazioni, in virtù della vittoria contro l’Ucraina. In conferenza stampa erano presenti tutte le protagoniste ovvero Sara Errani, Tyra Grant, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e naturalmente la capitana Tathiana Garbin.

D. Congratulazioni, Team Italia! Che grande momento. Tathiana, ci puoi dire come ti senti in questo momento?

Tathiana Garbin: “È un momento incredibile. Le ragazze hanno dimostrato cosa significa lottare, cosa significa dare il cuore per il proprio Paese, e quanto orgoglio c’è nell’essere qui in finale. Hanno dimostrato davvero unità. Qui tutta la squadra è presente alla conferenza perché tutti fanno parte di questa grande vittoria“.

D. Jasmine, come sei riuscita a ribaltare quel match di singolare?

Jasmine Paolini: “Non so come ho fatto a ribaltare questa partita, sono rimasta lì su ogni punto: Questa volta forse sono stata un po’ più fortunata di lei. L’ultima volta avevo perso con match point. È il tennis, succede. Questa volta sono felice di essere rimasta lì. Ho cercato di trovare soluzioni per batterla, penso che sia una grandissima giocatrice, molto forte. Ogni volta contro di lei è una battaglia. Non è stato facile. Devo ringraziare la panchina, naturalmente la capitana, tutti quelli che erano lì a cercare di spingermi durante il match. Sono davvero felice che siamo riuscite a vincere questo confronto”.

D. Hai dovuto giocare un tennis coraggioso nel terzo set. Un game da 16 minuti. Cosa ti stavi dicendo nella testa?

Jasmine Paolini: “È stata dura. Cercavo di trovare un equilibrio tra colpire forte la palla ed essere consistente. Quel game è stato davvero difficile e vincerlo credo mi abbia davvero aiutata nel terzo set. Penso che il terzo set sia stato il migliore, quello in cui ho giocato il mio tennis migliore durante il match”.

D. Sara, il punteggio forse non mostra quanto fossero combattuti alcuni di quei game e quanto abbiate dovuto lottare come squadra. Puoi riassumere cosa hai provato a conquistare un’altra finale?

Sara Errani: “Sono davvero felice, è stata una partita dura. Abbiamo iniziato molto bene, nel secondo set eravamo sotto 3-1 quindi non è stato facile. Molti, molti game si sono giocati ai vantaggi. È stata una giornata dura, naturalmente vincere queste partite ti regala sempre grandi emozioni. Sono davvero felice di condividere questo momento con la squadra”.

D. Jasmine, sia nel singolare che nel doppio oggi tanti tifosi cinesi ti hanno sostenuta. Come ti sei sentita? Come se stessi giocando in casa?

Jasmine Paolini: “È stato incredibile, davvero incredibile. Penso che il pubblico mi abbia aiutata molto nei momenti difficili, soprattutto nel singolare. È davvero un piacere giocare davanti a questa folla, ci hanno spinto verso la vittoria anche nel doppio. È fantastico averli lì a sostenerci e a fare il tifo per noi. Spero che vengano anche domenica e che ci sostengano ancora“.

D. Tathiana, questa è la terza finale di fila. Cosa pensi significhi questo per la tua squadra e per l’eredità del tennis italiano?

Tathiana Garbin: “Sono felice di avere queste ragazze con me, lottano su ogni palla. Ogni volta che indossano la maglia della nazionale, danno qualcosa in più in campo. Credo sia un momento storico per il tennis italiano, non solo per quello maschile. Oggi ancora una volta hanno dimostrato quanto sono forti quando hanno un sogno e corrono tutte verso lo stesso sogno. Stanno costruendo una grande unità. Io sono semplicemente fortunata a essere qui e a condividere questo momento con queste ragazze magnifiche”.