Shapovalov e Bjorklund, matrimonio da favola in Grecia: “È stato tutto come lo avevamo immaginato”

Dopo oltre due anni di fidanzamento, Denis Shapovalov e Mirjam Bjorklund hanno ufficialmente detto “sì”. La coppia di tennisti ha scelto una cornice da sogno per il loro matrimonio: il Lesante Cape Hotel a Zante, in Grecia, con una vista mozzafiato sul Mar Ionio.

La celebrazione, intima e raccolta, ha visto la partecipazione di circa 30 persone tra amici e familiari, che hanno preso parte a quattro giorni di festeggiamenti all’insegna dell’eleganza e della serenità. “È stato tutto esattamente come lo avevamo immaginato”, ha raccontato Mirjam al settimanale statunitense, People. “Il clima perfetto, la location incantevole, ogni attimo è stato magico. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme”. Anche Shapovalov ha condiviso la sua emozione: “Questi giorni trascorsi a Zante con i nostri cari sono stati migliori di qualsiasi aspettativa. Sposarmi in un luogo così speciale è un sogno che si avvera”.

La scelta della location non è stata casuale: la coppia non aveva mai visitato Zante, rendendo così l’esperienza ancora più unica. Mirjam ha sfoggiato un abito senza spalline creato dalla stilista ucraina Milla Nova, e ha raccontato a Vogue Scandinavia che, mentre camminava verso l’altare, la calma ha preso il sopravvento sull’emozione, anche se le “farfalle nello stomaco” erano inevitabili. “Sposare Denis, il mio migliore amico, è stato il momento più bello della mia vita”. ‘Shapo’, da parte sua, ha ammesso di aver sorriso senza riuscire a trattenersi, colpito dalla bellezza della sposa e dall’atmosfera carica di felicità.

Tra i momenti più divertenti della cerimonia, la coppia ha scelto un primo ballo fuori dagli schemi: una coreografia ispirata al film Un testimone in affitto. Adesso, con il matrimonio celebrato e un futuro radioso davanti a sé, Shapovalov e Bjorklund sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita, con l’entusiasmo e la serenità di chi sa di aver trovato il partner giusto, dentro e fuori dal campo.