Laver Cup, Opelka: “Ruud uno dei migliori battitori al mondo. Superficie? Sembra carta vetrata…”

Comincia male nonostante una buona partita l’avventura in Laver Cup per il Team World rappresentato in questo caso da Reilly Opelka. Lo statunitense è incappato in una sconfitta per 6-4 7-6(4) contro Casper Ruud, ampiamente lodato nella conferenza stampa post partita dallo stesso Opelka.

D. Reilly, una grande partita per aprire la Laver Cup. Ovviamente non proprio il risultato che volevi. Vuoi parlarci un po’ del match?

REILLY OPELKA: “Direi che mi ha semplicemente “superato al servizio”, ho giocato un punto sbagliato nel tie-break sul mio turno di battuta. È stato tutto lì. Penso di aver fatto tutto quello che dovevo fare. Il campo è davvero duro per un battitore, questo è certo, ma penso che il modo in cui ho giocato mi avrebbe dovuto dare il 50/50 di chance che mi piace avere contro chiunque… tranne Carlos, ovviamente“.

D: Piuttosto frustrante, perché oggi non c’era molta differenza tra voi due, ma lo hai già affrontato. Cosa lo rende così duro da battere?

REILLY OPELKA: “Il servizio, è uno dei migliori battitori al mondo“.

D: Un po’ sottovalutato in questo senso, eh?

REILLY OPELKA: “Non nel circuito, non per i ragazzi che ci giocano contro e lo guardano, che lo sanno bene. È stato numero 2 al mondo e ha giocato per diventare numero 1. Agli US Open è stato a un set da riuscirci. Voglio dire, se fai questo nel tennis di oggi, con Novak in giro, Carlos e Jannik, significa che hai almeno un grande servizio e un grande dritto“.

D: Reilly, ti chiedo: hai detto che questa superficie è davvero difficile per chi serve, giusto?

REILLY OPELKA: “Sì, non so se è la superficie o la palla OPPURE la combinazione, ma è davvero unica“.

D: Puoi spiegare meglio questa unicità e che sensazione dà rispetto ad altre superfici indoor, che credo sia l’unico confronto equo?

REILLY OPELKA: “Sì, è bizzarra. È un po’ come carta vetrata, con una palla che si gonfia molto. Però sono riuscito anche a usarla a mio vantaggio, ho vinto tanti punti da fondo oggi perché con uno come Casper, se gli dai un dritto alto, è punto finito ovunque tu sia in campo. Su questo campo invece oggi sono riuscito a difendere e rientrare in certi scambi. Funziona in entrambe le direzioni. Magari non faccio 25 ace su questa superficie, ma ho più possibilità di rigiocare i punti, di avere seconde e terze chance. Lui però oggi ha servito troppo bene quindi non è stato così. In un momento in cui non ha servito benissimo, ho avuto un sacco di palle break”.

D: Più lenta sarebbe la parola giusta?

REILLY OPELKA: “Sì, è più lenta di qualsiasi altro campo che troverai nel tennis”.

D: Reilly, se non ti dispiace una domanda non sulla partita. Ho sentito Fonseca dire che ti considera uno dei più simpatici del team, piacevole da avere intorno. Cosa pensi tu di lui, della sua personalità, del suo gioco? Quali sono state le tue prime impressioni dopo qualche giorno insieme?

REILLY OPELKA: “Penso sia super intelligente, questa è stata la mia prima impressione. Ha un QI molto alto. Non solo nel tennis, ma nella vita Pensa molto prima di parlare. Ogni volta che apre bocca, vuoi ascoltarlo, perché ragiona davvero bene, il che per un ragazzo così giovane è impressionante. È un talento incredibile, con una gran tecnica. Sembra… e lo dico come un complimento… un ragazzo normale che però è fortissimo in quello che fa. Mi piace molto passare del tempo con lui. Non lo trattiamo come un rookie, perché non lo sembra affatto. È un grande giocatore, molto maturo per la sua età. Un ragazzo davvero in gamba.”