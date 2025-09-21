BJK Cup, Paolini: “Orgogliosa e felice. Questa competizione è sempre speciale” Garbin: “Squadra nella storia”

Congratulazioni, Team Italia, per aver difeso il vostro titolo. Jasmine, puoi dirci quanto sei felice e com’è stato per te oggi in campo?

JASMINE PAOLINI: È una sensazione incredibile. Quella di oggi è stata una partita davvero dura. Siamo molto felici e orgogliose di noi stesse e della nostra squadra. È un grande giorno per l’Italia.

Tathiana, puoi condividere i tuoi pensieri da capitano?

CAPITANO TATHIANA GARBIN: Sono davvero orgogliosa delle mie giocatrici. Hanno giocato con passione e grande personalità. Sono tutte parte della storia.

Jasmine, come ti sei sentita a scendere in campo dopo la prestazione di Elisabetta? Ti ha ispirato?

JASMINE PAOLINI: Sì, sono stata davvero felice della vittoria di Elisabetta. Ha fatto un lavoro e una partita incredibili. Onestamente è meglio scendere in campo quando sei in vantaggio 1-0. Grazie, Elisabetta.

ELISABETTA COCCIARETTO: Prego.

Quanto vi hanno aiutato l’esperienza della vittoria dello scorso anno e l’aver già raggiunto la finale? Sembravate tutte molto preparate, non sembravate nervose.

JASMINE PAOLINI: Onestamente, ho pensato che fosse un’altra partita con gli Stati Uniti. Credo che sia stata molto complicata. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. Stavo solo cercando di giocare la mia partita contro Pegula, che è una giocatrice incredibile. Ho cercato di concentrarmi su me stessa e speravo di non dover giocare il doppio dopo.

Sara, questo è il tuo quinto titolo in Billie Jean King Cup. Solo sette donne l’hanno raggiunto nella storia. Puoi dirci come ci si sente a farlo con questa squadra?

SARA ERRANI: Sì, è fantastico far parte di questa squadra. Sono così felice che non abbiamo giocato il doppio oggi. È stata una settimana incredibile per tutte noi, per tutta la squadra. Giocare questa competizione è sempre speciale, quindi sono davvero orgogliosa e felice.

Jasmine, i tifosi di Shenzhen sono molto appassionati. Ti piace Shenzhen e hai intenzione di mangiare del cibo tradizionale cinese come il dim sum dopo la partita?

JASMINE PAOLINI: Ieri sera è stata la prima volta che abbiamo mangiato i ravioli. Ha funzionato molto bene. Abbiamo giocato in modo incredibile oggi. Quindi più ravioli per noi! Adoro i ravioli. Abbiamo mangiato ravioli e riso fritto. Shenzhen è una città fantastica, ci siamo sentite a nostro agio qui. L’organizzazione è stata incredibile. Ci piace molto questa competizione. Abbiamo finito nel migliore dei modi, quindi sono molto contenta.

Elisabetta, sappiamo tutti che sta per iniziare il China Open. Giochi la partita di qualificazione.

ELISABETTA COCCIARETTO: Domani.

La tua avversaria è francese. Non l’hai mai battuta prima. Festeggerai?

JASMINE PAOLINI: Cerchiamo di essere positivi, per favore. ELISABETTA COCCIARETTO: Vibrazioni positive. Abbiamo festeggiato molto in campo. Ora credo che andremo in un ristorante italiano. Devo decidere perché devo anche dormire qualche ora, almeno, perché domani lascio l’hotel alle 5:30 del mattino per andare lì. Comunque, questo è il nostro lavoro. Sto cercando di fare il meglio. Festeggiamo e ci godiamo questa giornata, poi vedremo domani.

Jasmine, qual è la tua impressione su tutto questo percorso, cosa hai imparato da questa settimana?

JASMINE PAOLINI: Sì, è stata molto dura. All’inizio non mi sentivo molto bene in campo. Partita dopo partita, mi sono sentita meglio. Oggi è stata probabilmente la migliore partita di questa competizione. Mi sono sentita benissimo oggi. Credo sia stata la chiave per battere Jessica Pegula perché è molto forte. Sono molto contenta della prestazione.

Dopo la celebrazione in campo, cos’è successo nello spogliatoio? Perché ci è voluto così tanto tempo?

JASMINE PAOLINI: Abbiamo cantato.

[Tyra Grant corregge la grammatica di Paolini]

Abbiamo l’insegnante d’inglese qui, Tyra.

TYRA GRANT: Sì, abbiamo cantato e ballato molto. Ovviamente eravamo tutte molto, molto felici.

Quali parole vuoi lasciare a tutti i fan?

JASMINE PAOLINI: Vorrei solo dire loro grazie. Ci hanno supportato molto. Gli italiani, certo, ma anche i cinesi. È stato incredibile. Credo che ci abbiano aiutato a ribaltare la partita con l’Ucraina. Ci hanno sicuramente aiutato a vincere questa competizione. Ci siamo sentite un po’ a casa qui.

Vincere due titoli di fila è un grande risultato. Sta creando un’eredità per il tennis italiano, come hanno fatto altre grandi squadre italiane. Quanto è importante per te ispirare la prossima generazione di giocatrici italiane?

JASMINE PAOLINI: Sì, è incredibile. Non riesco ancora a rendermene conto. È fantastico mostrare come lottiamo in campo. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Penso che giocare per la squadra nazionale sia qualcosa che ho sempre sognato di fare, guardando le altre. Spero che molte ragazze inizino a giocare a tennis. Credo che il tennis in Italia stia crescendo molto. Speriamo di essere d’ispirazione per qualche bambina.