ATP Tokyo, qualificazioni: ad Arnaldi il derby con Nardi. Avanzano Bellucci, Fucsovics e Vukic

Il circuito ATP fa tappa a Tokyo, dove lunedì 22 settembre si sono disputati i primi turni di qualificazione per il tabellone principale. Ben cinque tennisti giapponesi hanno preso parte alla prima giornata di quali, ma soltanto in due hanno staccato il pass per il secondo turno.

ATP Tokyo, Bellucci e Arnaldi al turno decisivo delle qualificazioni

Il primo padrone di casa a lasciare il torneo casalingo è Yuta Shimizu, sconfitto dal promettente statunitense Ethan Quinn (classe 2004) con lo score di 7-6 6-4. Sarà proprio il ventunenne californiano a sfidare Mattia Bellucci nel secondo e decisivo turno di qualificazioni per accedere al main draw. L’azzurro ha faticato non poco per neutralizzare Yasutaka Uchiyama, che ha tenuto il nativo di Busto Arsizio sul rettangolo di gioco per quasi tre ore. Tre parziali serratissimi, che infine hanno dato ragione a Bellucci, avanzato al secondo turno col punteggio di 7-6 5-7 7-5 in suo favore.

Al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, il match tra Marton Fucsovics e Filip Misolic – prossimo avversario dell’Italia in Davis Cup – ha dato ragione all’ex numero 31 del mondo (vincitore di 3 titoli ATP in carriera), che è andato piuttosto di fretta contro l’austriaco, impiegando soltanto 56 minuti per mettere la firma sul match. Sarà Arnaldi a contendersi contro Marton Fucsovics l’accesso al main draw giapponese, in virtù del derby aggiudicatosi contro Luca Nardi, sconfitto in tre set.

🔵 Matteo Arnaldi batte Luca Nardi in 3 set nel primo turno delle qualificazioni a Tokyo (6-0 6-7 6-3): il sanremese sfiderà Marton Fucsovics per un posto nel main draw. pic.twitter.com/6ukCbpiYHG — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) September 22, 2025

Il day 1 dell’ATP 500 di Tokyo è proseguito con un doppio successo giapponese, siglato da Rei Sakamoto (Ex numero uno del ranking Junior) e Sho Shimabukuro. Entrambi, dinanzi al pubblico casalingo, si sono esaltati contro due avversari a dir poco ostici, sconfiggendo rispettivamente Adam Walton e Mariano Navone, noto per il suo spirito battagliero. Non è andata altrettanto bene al nipponico Rio Noguchi, sconfitto rapidamente (6-3 6-2) dal “piccolo” dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel. Sul Court 1 dell’impianto di Tokyo, si è innescata una sanguinosa lotta tra i due Aleksandar, Vukic e Kovacevic. Dopo quasi due ore, è stato lo statunitense ad alzare bandiera bianca, lasciando avanzare l’australiano al turno decisivo delle qualificazioni.