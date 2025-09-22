ATP

La Laver Cup è del team World: Fritz sigla il 15-9 nonostante un grande Alcaraz

Taylor Fritz batte Zverev e conquista il punto decisivo per la vittoria del Team World. Alcaraz vince in singolo e in doppio ma non basta, prima vittoria per il neo capitano Andre Agassi

By Pietro Sanò
1 Min Read

A San Francisco arriva la terza coppa per la squadra Team World in quattro anni. Taylor Fritz conquista il punto decisivo battendo Zverev per 6-3 7-6 dopo aver battuto Alcaraz, lo spagnolo aveva battuto facilmente Cerundolo.

Gli europei erano partiti bene con la vittoria in doppio di Alcaraz/Ruud su Michelsen/Opelka in due set, ma Alex de Minaur ha battuto anche il ceco Mensik (6-3 6-4) e portato il Team Mondo a un passo dal traguardo, poi conquistato con Fritz. Per Agassi è il primo successo come capitano.

Queste le parole di Andre al suo team: “Adesso avete i privilegi di una madre nella mia vita. Chiamate, chiedete, e la risposta è già sì prima ancora che di chiedere. Vi voglio bene“.

