Lexus Tolentino Open: Oleksandra Oliynykova vince la prima edizione. Sconfitta Brancaccio in finale

Il Lexus Tolentino Open ha la sua campionessa. Oleksandra Oliynykova trionfa nella prima edizione del torneo WTA 125, che consacra il ritorno del grande tennis nelle Marche. L’ucraina, che con questo risultato ritocca il best ranking alla posizione 136, domina la finale, imponendosi per 6-2 6-0 su Nuria Brancaccio. La 24enne di Kiev mette la ciliegina sulla torta a una settimana incredibile, lasciando per strada solamente 18 game in cinque partite disputate. Oliynykova rimpingua la sua bacheca con l’undicesimo titolo in carriera, il quinto della stagione, ma il primo in assoluto nella categoria WTA 125.

Oliynykova: “Dedico questo successo a mio padre”

“Vincere un torneo è sempre una sensazione incredibile, ancora di più davanti a così tanta gente. Quando l’atmosfera è questa mi viene più facile giocare il mio miglior tennis” dichiara a fine match Oleksandra, che è tra l’altro tesserata per il Ct San Giorgio del Sannio (Benevento).

“Ho avuto un tabellone complesso, con tante avversarie di alto livello, ma in ogni incontro sono riuscita a trovare la strategia giusta, sfruttando le mie opportunità. Voglio dedicare questo successo a mio padre, impegnato da volontario con le forze armate ucraine. Ha sempre fatto tantissimo per la mia carriera, permettendomi di arrivare fino a qui, e mi auguro che un giorno possa finalmente tornare ad accompagnarmi in un torneo. Per me, questa, è la motivazione più importante“.

“Abbiamo assistito a uno splendido torneo, con un livello di gioco molto elevato“ dice Marco Sposetti, presidente del Tennis Tolentino. “Abbiamo ricevuto tanti ottimi feedback, da parte sia delle giocatrici sia dei vertici della WTA. Ma l’applauso più grande lo dobbiamo fare noi, a Tolentino che ha risposto alla grandissima, molto oltre le aspettative. Un grazie anche alle istituzioni, al direttore del torneo Sergio Palmieri, alla supervisor Maria Cristina Barbarano e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento”.

Lexus Open Tolentino, Brancaccio e Ambrosio perdono in finale

Sul nuovo Campo Centrale del Club, non c’è gloria per i colori azzurri neppure in doppio. Le ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch, numero 1 del seeding, superano nell’ultimo atto la coppia italiana formata dalla stessa Nuria Brancaccio e da Silvia Ambrosio. Il punteggio di 6-3 3-6 10-8 mostra come la beffa sia arrivata proprio all’ultimo respiro. Il match tiebreak beffa il duo azzurro.

L’appuntamento con il grande tennis nelle Marche non si esaurisce così. Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 settembre, al Tennis Tolentino sarà esposto il trofeo della Coppa Davis, per celebrare il successo del 2024, il terzo della storia dell’Italia, nell’ambito del Trophy Tour. Per chiunque volesse vedere dal vivo la celebre Insalatiera, con la speranza di poter prolungare la sua permanenza nel nostro Paese, l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 12 di lunedì fino alle 12 di martedì, con ingresso gratuito.