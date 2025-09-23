Coppa Davis, Alcaraz guiderà la Spagna nella Final Eight di Bologna

Uno dei nodi principali circa la Final Eight di Coppa Davis pare essersi dipanato. Carlos Alcaraz ci sarà. Il numero 1 al mondo guiderà la Spagna alla ricerca della settima Insalatiera della sua storia, la prima dal 2019.

La conferma, seppur in via ufficiosa, arriva dal diretto interessato. Durante la Laver Cup è stata carpita dalle telecamere una conversazione tra il fuoriclasse di Murcia e l’ex campione di basket Pau Gasol, in cui Carlos enuncia gli appuntamenti in programma da qui alla fine della stagione.

“Le ATP Finals e poi la Davis. Voglio essere al top per vedere se riusciamo a vincerla” dice Alcaraz al connazionale.

Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals🗓️🥎:



" ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it " 💪 pic.twitter.com/0EfPmXCqX3 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 22, 2025

In attesa di scoprire se gli altri top player del calibro di Jannik Sinner e Alexander Zverev risponderanno alla convocazione, è lecito dare per certa la presenza a Bologna il prossimo novembre del sei volte campione Slam. Alcaraz cerca dunque la ciliegina sulla torta di un 2025 in cui è tornato in vetta al ranking dopo due anni, grazie a sei tornei vinti, tra cui due Slam e tre ATP Master 1000, e otto finali consecutive. Prima della fase finale in Davis, per il fenomeno spagnolo in programma vi sono importanti impegni, dalla tournée asiatica, con l’ATP 500 di Tokyo e Shanghai, al cemento indoor europeo, non la superficie a lui più congeniale, ma che a febbraio lo ha visto trionfare a Rotterdam.