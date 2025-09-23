Coppa Davis

Coppa Davis, Alcaraz guiderà la Spagna nella Final Eight di Bologna

Il n. 1 del mondo ha confermato la sua presenza nella fase finale a novembre parlando con Pau Gasol durante la Laver Cup

By Beatrice Becattini
2 Min Read
Carlos Alcaraz - Parigi 2024 (X @atptour)
Carlos Alcaraz - Parigi 2024 (X @atptour)

Uno dei nodi principali circa la Final Eight di Coppa Davis pare essersi dipanato. Carlos Alcaraz ci sarà. Il numero 1 al mondo guiderà la Spagna alla ricerca della settima Insalatiera della sua storia, la prima dal 2019.

La conferma, seppur in via ufficiosa, arriva dal diretto interessato. Durante la Laver Cup è stata carpita dalle telecamere una conversazione tra il fuoriclasse di Murcia e l’ex campione di basket Pau Gasol, in cui Carlos enuncia gli appuntamenti in programma da qui alla fine della stagione.
Le ATP Finals e poi la Davis. Voglio essere al top per vedere se riusciamo a vincerla” dice Alcaraz al connazionale.

In attesa di scoprire se gli altri top player del calibro di Jannik Sinner e Alexander Zverev risponderanno alla convocazione, è lecito dare per certa la presenza a Bologna il prossimo novembre del sei volte campione Slam. Alcaraz cerca dunque la ciliegina sulla torta di un 2025 in cui è tornato in vetta al ranking dopo due anni, grazie a sei tornei vinti, tra cui due Slam e tre ATP Master 1000, e otto finali consecutive. Prima della fase finale in Davis, per il fenomeno spagnolo in programma vi sono importanti impegni, dalla tournée asiatica, con l’ATP 500 di Tokyo e Shanghai, al cemento indoor europeo, non la superficie a lui più congeniale, ma che a febbraio lo ha visto trionfare a Rotterdam.

