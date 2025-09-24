Video

Scanagatta: “Musetti perdente solo per i social. Ma lui e Sinner…” [VIDEO]

Peggio perdere 5 finali ATP 250 o non raggiungere le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon? Si può battezzare come “perdente” il numero 6 ATP? Gli esempi di Sampras, Nadal, Lendl, Murray, Schiavone, Vinci e Pennetta.

