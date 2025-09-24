Video Scanagatta: “Musetti perdente solo per i social. Ma lui e Sinner…” [VIDEO] Peggio perdere 5 finali ATP 250 o non raggiungere le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon? Si può battezzare come “perdente” il numero 6 ATP? Gli esempi di Sampras, Nadal, Lendl, Murray, Schiavone, Vinci e Pennetta. Last updated: 24/09/2025 16:22 By Redazione Published 24/09/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:flashLorenzo MusettiUbaldo Scanagatta Leave a comment Ultimi articoli Svitolina e Haddad Maia si fermano e salutano il 2025 WTA ATP Pechino, Sinner: “Dopo la finale di New York stiamo provando cose nuove” [VIDEO] Interviste ATP Tokyo: Fucsovics esce vincente dalla lotta con Tiafoe. Altmaier batte Shapovalov in due set ATP Paradosso Musetti: n.7 ATP ma…(eterno?) perdente Numeri