Alcaraz confessa: “Ho avuto paura dopo quel movimento della caviglia. È stata sfortuna”

Attimi di panico durante il match d’esordio di Carlitos Alcaraz al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships. Il nuovo numero uno del mondo ha sfidato il sudamericano Sebastian Baez durante il primo turno dell’ATP di Tokyo, sconfiggendolo col punteggio di 6-4 6-2. Uno score che, apparentemente, fa pensare a una delle tante “giornate in ufficio” per il fenomeno di El Palmar, che quest’oggi, però, ha avuto un grosso impedimento nel corso del quinto gioco del match. Un lancinante dolore alla caviglia – dopo un recupero laterale – ha colpito il fresco vincitore di Flushing Meadows, accasciatosi immediatamente per terra per evitare ulteriori complicazioni: “Ho avuto paura, non mentirò. Quando ho fatto quel movimento con la caviglia, ero preoccupato perché all’inizio non mi sentivo bene“, ha dichiarato Alcara dopo l’incontro. Il murciano ha subito richiesto il Medical Timeout, e successivamente, l’arrivo della pioggia gli ha consentito di prendere tempo e monitorare la situazione della caviglia: “Sono felice di aver potuto continuare a giocare dopo quell’ infortunio, di aver giocato bene e di aver concluso la partita in modo abbastanza dignitoso, abbastanza buono – ha commentato il numero uno del mondo – È stata sfortuna, direi. Credo che il prossimo giorno e mezzo non sarà facile per me, quindi cercherò di recuperare, di fare tutto il necessario per essere pronto per il prossimo turno, per cercare di giocare e avere un livello sufficiente per competere“. Lo spagnolo è rientrato in campo con cautela, ma ha progressivamente acquisito fiducia spegnendo i sogni di gloria di Baez. Al secondo turno, per Carlitos, ci sarà il belga Zizou Bergs, e dalla suddetta sfida potremo constatare le reali condizioni dell’iberico.

