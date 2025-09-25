Jasmine Paolini e il suo Cesare, tra alimentazione e benessere

Non solo campi da tennis, ma anche amore per i propri amici a 4 zampe. Jasmine Paolini, numero uno del tennis femminile italiano, sarà il volto della nuova campagna di comunicazione Purina PRO PLAN, insieme al suo inseparabile cane Cesare. Una collaborazione che unisce sport e vita quotidiana, passione e cura, e che vede la toscana affiancarsi ad alcuni grandi nomi del circuito internazionale come Andy Murray con la sua cagnolina Bonnie, Çağla Büyükakçay con il gatto Izo, Gaël Monfils ed Elina Svitolina con il loro cane Wizz.

L’obiettivo della campagna è chiaro: ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei propri animali come un atleta professionista fa con sé stesso. Perché, come ricorda Purina, “la nutrizione è alla base delle prestazioni sul campo e della salute a lungo termine”, e lo stesso approccio può essere esteso al benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Paolini: “Cesare è parte della mia famiglia”

Jasmine Paolini non ha nascosto la soddisfazione per questa nuova avventura fuori dal circuito WTA:

“Io e Cesare siamo entusiasti di collaborare con Purina PRO PLAN per ispirare i proprietari di pet a prendersi cura dei loro animali, portando la loro attenzione al massimo livello. Ho Cesare da otto anni: è parte della mia famiglia e non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Per me è fondamentale che sia sempre in salute e ben nutrito. Così come la nutrizione è essenziale per la mia carriera, voglio che anche Cesare riceva lo stesso livello di attenzione”.

Parole che raccontano un rapporto profondo, quasi simbiotico, con il suo cane, che da anni accompagna la giocatrice azzurra nella vita di tutti i giorni e, quando possibile, durante i tornei.

I dati: in Italia la nutrizione dei pet conta più di quella personale

A sostegno della campagna, Purina ha diffuso alcuni dati significativi: oltre il 56% dei proprietari italiani afferma di dare più importanza all’alimentazione dei propri pet rispetto alla propria, e il 64% dichiara di informarsi sempre di più sulla loro salute. Numeri che confermano quanto cani e gatti siano ormai membri effettivi della famiglia: il 38% degli intervistati li considera alla pari di un parente stretto, e un ulteriore 17% li equipara addirittura a un figlio.

Purina: “Gli sportivi modello per la cura dei pet”

Sibyl Pezzotta, Specialist BU Director di Purina, ha spiegato così l’iniziativa:

“Per affrontare il tennis a livello professionale serve preparazione atletica e un’attenzione costante all’alimentazione. Riunire una squadra di tennisti internazionali che condividono anche l’amore per i pet è un modo per ispirare i proprietari di cani e gatti a fare lo stesso con i loro animali. Sappiamo che i pet non sono semplici compagni, ma parte integrante della famiglia. Crediamo che meritino la stessa qualità di alimentazione che riserviamo a noi stessi”.

Una squadra da Slam e l’obiettivo salute

Con Paolini e Cesare ci saranno dunque Murray, Büyükakçay, Monfils e Svitolina. Tutti hanno annunciato sui propri canali social la partnership, che prenderà forma in autunno con uno spot televisivo in onda su TV, piattaforme digitali e social network.

L’iniziativa vuole raccontare come una corretta alimentazione e una cura attenta possano aiutare i pet a vivere una vita lunga, attiva e in salute. E, al tempo stesso, sottolinea come il mondo del tennis sappia uscire dai confini del campo, trasformando l’esperienza sportiva in un messaggio universale di benessere e attenzione.