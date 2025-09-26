Fiocco azzurro per Ubitennis

Giornata speciale per la redazione di Ubitennis. La nostra Margherita Sciaulino, volto e voce degli emozionanti reel pubblicati sui nostri canali ufficiali, è appena diventata mamma di Lorenzo. Oltre a raccontare i capitoli più belli del tennis moderno mediante video, Margherita è anche una delle penne più apprezzate della nostra redazione. E a lei vanno i nostri migliori auguri per la nascita del piccolo Lorenzo.

Benvenuto Lorenzo!

Qualora ve li foste persi, ecco qui uno dei reel realizzati da Margherita. Qui, in occasione del post-finale US Open tra Sinner e Alcaraz, la neo-mamma di Ubitennis ci regala una lucida riflessione: “L’epica finale del Roland-Garros ha lasciato dentro di noi una specie di ossessione. La speranza che quella finale di oltre 5h potesse ripetersi o forse non finire mai è rimasta viva dentro di noi, ma questo non è successo…”

Qui, dopo la finale di Wimbledon:

Congratulazioni Margherita da tutta la redazione di Ubitennis.