Spettacolo fuori stagione: Fonseca sfida Alcaraz l’8 dicembre a Miami

Per la prima volta nella loro carriera, salvo incroci nei tornei di fine stagione, si sfideranno Carlos Alcaraz e Joao Fonseca (per ora iscritto solo a Shanghai e Bruxelles). Saranno entrambi protagonisti di una delle esibizione di fine stagione.

Tutto per lo spettacolo, tutto per far crescere il tennis a livello globale, magari coinvolgendo il Brasile che trepida ed è fiducioso nel suo numero 1. Il giovanissimo Joao Fonseca è dato da tutti come un predestinato, ma, al momento, deve ancora scalare importanti vette soprattutto a livello di Grande Slam. L’annuncio è arrivato proprio dall’entourage del brasiliano sui social.

⚠️

Teremos João Fonseca e Carlos Alcaraz se enfrentando sim!



Eles participarão de uma partida exibição no Miami Invitational, em 8 de dezembro, em Miami. pic.twitter.com/LoFTXFZQPf — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) September 25, 2025

La sfida tra i due si terrà il prossimo 8 dicembre grazie al forfait dell’ultim’ora di Frances Tiafoe. L’esibizione, denominata “Miami Invitational”, si terrà alle 19.00 ora locale presso lo Ioan Depot Park. Ci sarà anche la sfida al femminile tra Emma Raducanu e Amanda Anisimova. Divertimento assicurato!