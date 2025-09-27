WTA Pechino, Swiatek: “Mi piace avere tanta gente agli allenamenti. Mi sentiranno imprecare un po’ di più…”

In termini di condizioni di velocità del campo, sta giocando come te lo ricordavi due anni fa?

IGA SWIATEK: Sì, direi di sì. Ma di sicuro oggi le condizioni erano diverse rispetto ai giorni precedenti. Penso che per la maggior parte del torneo sarà più secco e più caldo. Penso che sia a questo che dovremmo, diciamo, adattarci, non al tempo di oggi perché penso che sia stato diverso dal solito. Ma sì, nel complesso è più o meno lo stesso che ricordo. È bello.

Iga, osservandoti negli ultimi anni, mi sembra che nell’ultimo anno, anno e mezzo, tu sia cambiata un po’ nella tua personalità quando giochi una partita. Sembra emergere più animazione, un po’ più di aggressività. Ti sembra giusto dirlo? Se è così, pensi che questo sia forse arrivato anche da quando Aryna ha preso il ranking n. 1 e tu stia mostrando più determinazione nel riprendertelo?

IGA SWIATEK: Beh, grazie per l’iper-analisi, ma… No, non so nemmeno come rispondere a questo perché, no, non sono una persona diversa perché sono la n. 2. Non mi comporto in modo diverso perché sono la n. 2. Cioè, non ci penso ogni giorno. Non ci penso soprattutto durante la partita quando ho del lavoro da fare.

Penso che forse, non lo so, sono diversa perché sono più grande o più esperta o a volte, non lo so, qualsiasi cosa. Ma i ranking non c’entrano nulla con questo, direi. Okay, ci sono tornei in cui forse mi sono sentita come all’inizio dell’anno, quando ho pubblicato questa spiegazione su Instagram, stavo pensando al n. 1 forse un po’ troppo. Ma sì, questo è solo come un momento o poche settimane. Non sarà mai che la tua personalità in campo stia cambiando a causa di qualcosa del genere, secondo me, perché sarebbe strano. Avrebbe un impatto troppo grande su di te e non sarebbe salutare, immagino.

Quanto tempo ci è voluto nella tua carriera per abituarti all’idea che le persone ti guardassero allenarti? Qui può essere, e anche negli Slam, piuttosto pazzesco. Ero sui social media cinesi e c’era una sorta di libro, un libro di fan, che ti è stato regalato.

IGA SWIATEK: (Annuisce con la testa.)

Qual è stata la tua reazione nel ricevere qualcosa del genere, l’atmosfera generale dei fan qui?

IGA SWIATEK: Non so se stiamo parlando della stessa cosa. Sì, ho ricevuto un libro con dei disegni. Era come un fumetto. Era bellissimo. Le persone sono davvero talentuose.

Sento che i fan asiatici si sforzano così tanto per darci qualcosa che in realtà significa qualcosa per noi e per loro. Penso che sia bellissimo. Lo apprezzo molto. Sono rimasta scioccata due anni fa quando sono venuta qui e ho ricevuto regali come quello perché non l’avevo mai provato prima. Ora è anche di più, direi. Le persone sono davvero riconoscenti e grate per il fatto che veniamo e giochiamo, a volte li ispiriamo. Sì, è qualcosa che sicuramente motiverà anche noi. È fantastico.

Sì, voglio dire, mi sono abituata al fatto che le persone mi guardino in allenamento. A volte sarebbe bello avere un po’ di privacy, ad esempio, quando i momenti non sono così facili. Ma nel complesso è, tipo, parte del lavoro e devi affrontarlo. Penso che i tornei vogliano che siamo sempre più visibili in campo. Lo capisco. A volte non lo capisco fuori dal campo.

Se le persone vogliono venire a guardare i miei allenamenti, per me va benissimo. Può succedere che a volte io imprechi di più, non sia composta come in partita (sorride).

Pensi che quella vittoria ti dia fiducia per il resto del torneo? Come pensi di affrontare il resto della tua campagna qui mentalmente e fisicamente?

IGA SWIATEK: È difficile vederla da questo tipo di prospettiva perché sto davvero cercando solo di pensare alla prossima partita, passo dopo passo. L’intera campagna è semplicemente fatta di questi piccoli passi su cui mi sto concentrando.

Sì, voglio dire, la prima partita è sempre un bene per fare esperienza e sentire il campo, sentire le condizioni. So che ci saranno partite diverse con avversarie diverse. Non è che ho giocato alla grande oggi, quindi do per scontato che giocherò alla grande per il resto del torneo. Devo essere pronta per ogni partita.

Ma di sicuro è bello avere l’esperienza e trarre energia positiva da una vittoria.

Quando guardi avanti a un programma per l’anno, cosa ti viene in mente? Pensi a inseguire i record? È una pressione extra di cui potresti fare a meno? Qual è il tuo obiettivo finale per la tua carriera?

IGA SWIATEK: Beh, quando guardo il programma, penso che stiamo giocando troppo e il programma è pazzesco. Questa è probabilmente la prima cosa che mi verrà in mente. Ecco perché cerco di dividere l’anno in periodi e di concentrarmi solo sul periodo successivo.

Dopo una pre-stagione di quattro settimane, otto giorni di vacanza, se guardassi alla fine di dicembre e pensassi che dovrò giocare per 11 mesi al massimo delle mie capacità, penso che sarebbe travolgente. È meglio affrontarla davvero passo dopo passo perché il programma è davvero impegnativo e duro.

E l’obiettivo? Voglio dire, in un certo senso ho comunque raggiunto più di quanto avessi mai pensato. Sto davvero solo cercando di svilupparmi come giocatrice e imparare nuove abilità, concentrandomi solo sul miglioramento delle parti del mio gioco che sento abbiano bisogno di miglioramento.

Le vittorie e i record non mi dicono molto in termini di motivazione.