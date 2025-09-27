WTA Pechino, Zheng: “Non pensavo di ritornare così presto. Non sono al 100%, ma sono in grado di competere”

Cosa ti è mancato di più nei tuoi 88 giorni fuori dalle competizioni?

QINWEN ZHENG: Oh, sono 88 giorni? Esattamente 88?

Sì.

QINWEN ZHENG: È un bel numero perché sono nata l’8 ottobre.

Penso che la cosa che mi è mancata di più sia competere con le altre giocatrici perché durante questi giorni, potevo vederle solo in TV. A volte ero sdraiata sul mio letto perché avevo appena finito l’intervento chirurgico. Avrei voluto essere agli US Open, ma in quel momento non potevo ancora muovere il braccio.

Sono davvero felice di tornare e competere di nuovo. Certo, mi sono mancati tutti i fan che fanno il tifo per me. Allo stesso tempo, mi è mancata l’adrenalina, mi è mancata la pressione di tornare in campo.

Mentre eri in riabilitazione, avevi l’Open di Cina come tuo obiettivo, nel senso di cercare di affrettare il rientro specificamente per questo torneo? Puoi parlarci del processo di guarigione e di preparazione per competere di nuovo.

QINWEN ZHENG: Sì, in realtà in quel momento l’Open di Cina non era nei nostri piani perché era davvero molto vicino per essere qui al 100%. Come ho detto in campo, non sono ancora al mio 100%. Tipo all’80%, 70%, non importa, ma sono in grado di competere.

Il processo di recupero è molto lungo. All’inizio sono guarita molto velocemente. Poi, quando sono arrivata all’ultimo 20%, in qualche modo semplicemente non miglioravo. Ho verificato con il mio team e mi hanno detto: ‘Non c’è alcun rischio a giocare le partite. Dipende da te’.

Amo giocare qui in Cina. Ho preso la difficile decisione che sarei scesa in campo e avremmo visto cosa sarebbe successo durante la partita. Finora è andata abbastanza bene comunque (sorride).

Ti resta ancora un po’ di recupero. Come si sente il corpo dopo questa partita? Come sta andando il tuo recupero in generale? Hai provato fatica in qualche momento stasera?

QINWEN ZHENG: Beh, il mio corpo è ancora abbastanza buono. Certo, sento un po’ di affaticamento nell’area dell’intervento, il che è normale. Me l’aspettavo già. Ma andrà meglio perché [i medici] pensano che migliorerà solo se continuo a spingere senza alcun rischio. Ho fatto un’ottima riabilitazione con il mio team, quindi vediamo fino a che punto posso arrivare con queste situazioni, sì.

Quando parli di come non sei ancora necessariamente dove vorresti essere, quando hai giocato la partita oggi, qual è l’area del gioco in cui vuoi migliorare di più?

QINWEN ZHENG: Beh, penso che suppongo sia la consistenza nell’attacco. Ho commesso alcuni errori. In generale sto cercando di essere più aggressiva di prima, il che funziona davvero bene. Sto cercando di andare più avanti, di essere più dedicata nei giochi. Allo stesso tempo, cerco di venire di più a rete. Certo, ne vinco alcuni, ne sbaglio alcuni. È l’area su cui devo ancora migliorare.

Ma sono davvero contenta della mia prestazione. Soprattutto è la mia prima partita dopo due mesi. Non è stato facile per me. Penso che l’avversaria, direi, avesse un ritmo molto veloce durante i suoi turni di servizio. Quando finivamo un punto, passava direttamente al punto successivo. Mi fa sentire: ‘Ok, torna di nuovo in partita’, sì (sorride).