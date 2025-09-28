ATP/WTA Pechino, il programma di lunedì 29 settembre: Sinner a colazione, Musetti a pranzo

Mentre il WTA 1000 femminile da 96 giocatrici deve ancora completare il terzo turno, l’ATP 500 con tabellone da 32 è già arrivato ai quarti di finale.
Sul campo Capital Group Diamond si inizia alle 11 ora legale (le 05 in Italia) con Andreeva-Bouzas Maneiro, per poi passare alle 13 locali (le 07 in Italia) al primo dei quarti maschili tra De Minaur e Mensik. A seguire scenderà in campo Jannik Sinner opposto all’ungherese Fabian Marozsan.
Nella sessione serale, a partire dalle 19 (le 13 in Italia) la n. 1 cinese Qinwen Zheng se la vedrà contro la ceca Linda Noskova, e per finire Daniil Medvedev sfiderà la testa di serie n. 2 Alexander Zverev.
Lorenzo Musetti sarà impegnato sul secondo campo in ordine di importanza, il Lotus Court, dove a partire dalle 19 locali (le 13 in Italia) se la vedrà contro il giovane americano Learner Tien.
In precedenza, non prima delle 12 locali (le 06 in Italia) sul campo Brad Drewett, il doppio azzurro Errani/Paolini giocherà il match di secondo turno contro la coppia Kichenok/Perez.
Qui sotto il programma completo con gli orari locali di Pechino (sei ore avanti rispetto all’Italia):