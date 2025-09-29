Italiani in campo martedì 30: Sinner per la finale a Pechino, Paolini con un occhio su Riyad

Nella giornata di martedì 30 settembre al China Open scenderanno in campo i due alfieri del tennis nostrano: Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L’altoatesino cerca la terza finale consecutiva in quel di Pechino, ma dovrà prima superare l’ostacolo De Minaur. La toscana invece si è qualificata per gli ottavi del 1000 pechinese e affronterà la ceca Marie Bouzkova, con la speranza di non perdere il treno per le WTA Finals di Riyad.

SINNER – Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti, dove ha battuto l’ungherese Marozsan per 6-1 7-5. La semifinale contro l’australiano De Minaur è però di ben altra caratura nonostante i favori del pronostico e dei precedenti: 10-0. Alla fine del match contro l’ungherese Sinner ha detto che per battere l’australiano dovrà alzare il suo livello. “Alex è migliorato tanto, non sarà facile batterlo“. Merito dello stato di forma di De Minaur e di un 2025 positivo per lui. Jannik però è alla caccia del secondo titolo a Pechino dopo quello del 2023: lo scorso anno perse contro la sua nemesi Alcaraz, ma quest’anno potrebbe andare diversamente. Qualora dovesse vincere il suo match in semifinale potrebbe incontrare per l’atto conclusivo il russo Medvedev, con cui è in vantaggio nei precedenti per 8-7, avendo vinto gli ultimi tre incontri consecutivi e 8 degli ultimi 9. L’ex n. 1 del mondo, tuttavia, dovrà prima superare lo statunitense Tien, che lo ha battuto a inizo anno in Australia (la seconda semifinale inizierà verso le 11).

Quella contro l’australiano è la seconda sfida tra i due nel 2025. Jannik lo ha già battuto agli Australian Open di gennaio con un netto 6-3 6-2 6-1. La sfida tra Sinner e De Minaur è in programma domani, martedì 30 settembre, non prima delle 8 ora italiana, in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

PAOLINI – Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi del China Open imponendosi con il punteggio di 6-3 6-0 contro la statunitense Sofia Kenin. La numero 8 del mondo si appresta a sfidare la ceca Marie Bouzkova, capace di superare due giocatrici come la polacca Magda Linette e la russa Veronika Kudermetova. Tra le due non ci sono precedenti, ma in palio c’è la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente del confronto tra Muchova e Anisimova. Ma Paolini non si gioca solo l’accesso ai quarti di Pechino, bensì anche il pass per le WTA Finals di Riyad, in programma dall’1 all’8 novembre.

Attualmente la toscana è nona nella Race. Data la prematura uscita di scena nel terzo turno del WTA 1000 di Elena Rybakina, Jasmine ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente all’ottavo posto della kazaka, l’ultimo che consente di qualificarsi alle Finals in terra saudita. L’appuntamento è fissato per martedì 30 settembre: l’incontro tra l’italiana e la ceca sarà il quinto a partire dalle ore 05.00, ma non inizierà prima delle ore 14.00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e su Supertennis. In diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.