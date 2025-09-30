ATP Pechino, Sinner tranquillizza i tifosi: “Sto bene, ho solo avuto un po’ di problemi di stomaco”

Jannik Sinner, dopo aver sconfitto Alex de Minaur per l’undicesima volta in altrettanti precedenti, si è qualificato per il terzo anno consecutivo per la finale del China Open di Pechino. Il tennista italiano, nel corso della conferenza stampa post-partita, ha raccontato la sua versione della partita, concentrandosi poi sulle sensazioni in vista della finale e sulle sue condizioni fisiche.

Very happy to be back in the final 💪🏻

Domanda: “Congratulazioni, Jannik. Terza volta a Pechino e terza finale. Come ti senti in questo momento?”

Jannik Sinner: “Sì, ovviamente è fantastico essere di nuovo in finale. È un posto speciale, davvero speciale. E’ stato un grande sforzo, tante partite difficili, come quella di oggi. Sono ancora più felice di poter giocare un’altra finale qui. Ogni anno è diverso dall’altro, sono molto soddisfatto. Sono molto felice, vediamo come andrà domani”

Domanda: “Come stai fisicamente? Ad un certo punto sembrava che avessi un problema alla gamba sinistra. Alla fine sembrava anche che avessi un po’ di crampi. Qual è la situazione?”

Jannik Sinner: “Niente di serio. Ho avuto un po’ di diarrea negli ultimi giorni e ho perso un po’ di liquidi. Oltretutto è stata anche un partita dura e molto tesa, ma mi sento bene. E’ stato un mix di cose, gli ultimi giorni non sono stati proprio facili però non c’è nessuna preoccupazione per domani, è tutto sotto controllo”

Domanda: “Parliamo un po’ della partita: quanto sono stati importanti i primi game del terzo set, in cui hai salvato le palle break?”

Jannik Sinner: “Sì, è stato sicuramente un momento chiave nel terzo set. Quando riesci a fare il break e a tenere il servizio, è una buona cosa. Poi ho cercato di essere un po’ più aggressivo e questa scelta ha funzionato. È stata una partita molto equilibrata e lui ha giocato un gran tennis. È stata una partita molto fisica, un match di alto livello, e infatti sono molto soddisfatto di aver vinto. In generale sono molto contento, al netto di qualche alto e basso”

Domanda: “Taylor Fritz e Carlos Alcaraz hanno appena iniziato la loro finale a Tokyo. Quando ci sono due tornei 500 nella stessa settimana riesci a seguire quello che succede dall’altra parte o sei totalmente concentrato sul tuo torneo?

Jannik Sinner: “Seguo le altre partite, anche quelle di Tokyo. Mi piace guardare il tennis, sono un grande fan del nostro sport. Non ho mai partecipato al torneo di Tokyo ma, da quello che riesco a capire dalla televisione, sembra che le condizioni di gioco siano un po’ diverse rispetto a qui”