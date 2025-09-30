ATP Shanghai, il ritiro di Alcaraz riapre la corsa al n° 1? Ecco cosa deve fare Sinner

Il forfait di Alcaraz al Masters 1000 di Shangai ha riaperto il discorso per la prima posizione mondiale. Jannik Sinner potrebbe infatti tornare numero uno entro la fine dell’anno, ma il discorso è complicato e il percorso tortuoso.

Sinner è attualmente in finale a Pechino, dove difende la finale dello scorso anno, e successivamente giocherà a Shanghai, dove ha vinto il titolo l’anno scorso. Questo non gli permetterà di incrementare di troppo il bottino di punti dopo il China Open: 10.780 in caso di sconfitta in finale, 10.950 in caso di titolo.

Alcaraz è al sicuro almeno fino a Shanghai, dato che a quel punto avrà 11.340 punti – quelli ufficiali dopo il titolo a Tokyo meno i 200 di Shanghai 2024. Però l’altoatesino ha una remota possibilità di tornare numero 1 dopo il torneo di Vienna, a meno di una partecipazione dello spagnolo nell’evento austriaco o a Basilea. Perché questo avvenga, però, è necessario che Jannik Sinner vinca il China Open di Pechino, il Rolex Shanghai Masters e anche nella capitale austriaca.

SINNER tornerebbe NUMERO 1 al mondo in caso di titolo a Pechino, Shanghai e a Vienna!

PS: sempre che Alcaraz non decida last minute di giocare a Basilea o Vienna pic.twitter.com/kAyijqp1ZP — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) September 30, 2025

Ricordiamo che prima delle Nitto ATP Finals a Sinner verranno decurtati i punti dell’edizione 2024: avendo vinto da imbattuto, ne perderà 1500 mentre Alcaraz solo 200.

Intanto, domani, qualora dovesse vincere la finale di Pechino l’azzurro potrebbe riportarsi a 590 punti dall’iberico, il quale poi non difenderà i 200 punti dei quarti di finale conquistati in Cina nel 2024.

Insomma l’azzurro si giocherà tutto tra i tornei di Parigi-Nanterre e le ATP Finals, quando ci saranno in palio ben 2500 punti per la classifica. Un passo alla volta, anche solo per far sentire la pressione al rivale. La volpe che attende mansueta ma guardinga.