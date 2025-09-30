Badosa dopo l’ennesimo ritiro: “Non importa quanti ostacoli mi si presenteranno. Ci vediamo nel 2026″.

Dopo l’ennesimo ritiro della sua carriera (il trentasettesimo) occorso nel terzo turno del WTA di Pechino contro Karolina Muchova, Paula Badosa ha detto basta, almeno per quest’anno. La tennista spagnola ha posto fine anzitempo alla sua stagione, con la promessa però di tornare – otra vez – nel 2026.

L’annuncio è arrivato via social, tramite un messaggio fiume in cui la spagnola ha riversato la sua frustrazione, il suo dolore, ma anche la sua voglia di riprovarci. “Ogni volta che penso di mollare, trovo qualcosa dentro di me che mi spinge a continuare”.

Paula Badosa has ended her 2025 season after being forced to retire from her last match in Beijing:



“No matter how many obstacles come my way, I promise you this: I will keep fighting, I will keep pushing, and I will keep finding my way back.”



Wishing her health & success in…

Peccato che oltre alle parole resta poco. La tennista quest’anno non ha trovato continuità: a marzo c’è stato il primo di tanti stop, quando si è ritirata dal WTA di Merida. Una volta ristabilita ha dato forfait al terzo turno di Miami poche settimane dopo. Cominciando poi un percorso di riabilitazione che l’ha tenuta fuori due mesi, rientrando sulla terra di Strasburgo. Dopo Wimbledon 2025, Badosa ha raccolto solo briciole: un tiepido rientro in BJK Cup Finals a settembre con la Spagna.

“Non potrei farcela senza le persone che continuano a credere in me”, ha proseguito nel post. “Il loro sostegno mi spinge ad andare avanti quando le cose si fanno difficili, e la loro fede mi dà coraggio anche quando il dubbio si insinua. Non c’è sensazione più bella che entrare in un campo da tennis e vederli lì, a sostenermi. Quell’energia, quell’amore. È qualcosa per cui non potrò mai essere abbastanza grata”.

Lo scorso anno Badosa giocò una stagione in crescendo, partendo piano, pianissimo, per poi risalire nei piani alti della classifica, mantenuti fino a marzo di quest’anno. Adesso si trova al numero 19 della classifica WTA, ma quando – e se – si ripresenterà la prossima stagione quanto in basso sarà precipitata? “Non importa quanti ostacoli mi si presenteranno, vi prometto questo: continuerò a lottare, continuerò a spingere e continuerò a trovare la via del ritorno. Ci vediamo nel 2026″.