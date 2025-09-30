Coco Gauff qualificata alle WTA Finals 2025: difenderà il titolo di campionessa

Coco Gauff conquista il pass per le WTA Finals che si disputeranno dal 1 all’8 novembre 2025 a Riyadh. L’atleta statunitense aveva un buon vantaggio sulle dirette inseguitrici, forte anche della vittoria Slam ottenuta al Roland Garros.

La vittoria su Belinda Bencic nell’ottavo di finale del WTA 1000 di Pechino le ha dato la matematica certezza di partecipare alle Finals 2025.

Gauff è la detentrice in carica delle WTA Finals dopo il successo su Zheng in rimonta 3-6 6-4 7-6. Per l’americana si tratta della quarta partecipazione consecutiva alle Finals. Nel 2022 fu eliminata nella fase a gironi, mentre nel 2023 fu eliminata in semifinale dalla connazionale Jessica Pegula con il punteggio di 6-2 6-1.

Erano già aritmeticamente qualificate sia Aryna Sabalenka, n. 1 del mondo, che Iga Swiatek, n. 2, mentre ha l’obiettivo a portata di mano Amanda Anisimova, grazie alle due finali Slam consecutive raggiunte a Wimbledon e allo US Open.

Alle loro spalle sono divise da 141 punti ben tre atlete: Madison Keys (a cui però basta finire nelle top 20 Race essendo campionessa Slam) è a quota 4450, mentre sono separate da 19 punti Jessica Pegula e Mirra Andreeva, entrambe chiamate alla vittoria negli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, rispettivamente opposte a Marta Kostyuk e a Sonay Kartal. Un po’ più dietro c’è la lotta per l’ultimo posto che vede protagoniste Elena Rybakina e Jasmine Paolini.

L’eliminazione della kazaka subita al terzo turno dalla tedesca Lys ha offerto un grande assist alla n. 1 d’Italia per tentare il sorpasso. Sono separate ora da 160 punti, con Jasmine che, disputando un gran torneo a Pechino, potrebbe davvero mettere le mani sull’ultimo posto a disposizione per partecipare alle WTA Finals 2025.

La vittoria nella Billie Jean King Cup sicuramente è stata rincuorante per Jasmine, che sulle ali dell’entusiasmo potrà trovare la carica giusta per superare l’ostacolo. Oggi sfiderà Bouzkova per l’accesso ai quarti di finale. Un po’ più staccata è Ekaterina Alexandrova.