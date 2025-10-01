Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli annunciati ad Acapulco 2026

Sarà una grande edizione quella 2026 dell’ATP 500 di Acapulco. Si terrà dal 21 al 28 febbraio 2026 nella suggestiva Arena GNP Seguros. Tre Top 10 si sono iscritti e si tratta di Alexander Zverev, n. 3 del ranking, Ben Shelton, n. 6, Lorenzo Musetti, n. 9. Nel main draw anche Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Grigor Dimitrov e Frances Tiafoe.

Zverev sarà il grande favorito e cercherà la terza finale nel torneo messicano. Fu finalista nel 20219 e vinse nel 2021 il titolo battendo Stefanos Tsitsipas. La pattuglia azzurra sarà capitanata da Musetti assieme a Cobolli. Il torneo si preannuncia altamente competitivo, considerando l’ottimo livello mostrato da questi giocatori nell’ultimo anno, e si svolgerà nella suggestiva Arena GNP Seguros.

“Siamo molto orgogliosi di poter contare, ancora una volta, su un numero importante di talenti all’Abierto Mexicano Telcel presentato da HSBC. Sei giocatori tra i primi 20 del mondo, molti dei quali tornano ogni anno perché apprezzano il nostro torneo e Acapulco. Sarà una settimana speciale, con il miglior tennis accompagnato da esperienze uniche”, ha dichiarato Álvaro Falla, CEO di Mextenis.