Ranking ATP: Sinner e Alcaraz più vicini ma lontani da tutti, salgono Fritz, de Minaur e Mensik

La seconda settimana dello swing asiatico è andata in archivio. Il Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships e il China Open, rispettivamente ATP 500 di Tokyo e Pechino, hanno decretato i due campioni. Tanto per cambiare: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno ora rispettivamente 5560 e 4970 punti di distacco da Alexander Zverev, che occupa il terzo gradino del ranking. Oltre a questo, la classifica aggiornata mostra il ritorno di Taylor Fritz al best ranking di numero 4 (grazie alla finale nipponica) a scapito di…

Il punto completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato al sito web di Intesa Sanpaolo.