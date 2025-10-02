Ranking

Ranking ATP: Sinner e Alcaraz più vicini ma lontani da tutti, salgono Fritz, de Minaur e Mensik

Jannik e Carlos si sono distaccati di 4970 e 5560 punti da Zverev. Taylor scavalca Djokovic e torna n° 4, Mensik e Cobolli guadagnano tre posti. Fils crolla, best ranking per Tien

By Andrea Binotto
1 Min Read
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - US Open 2025 (Photo © Ray Giubilo)

La seconda settimana dello swing asiatico è andata in archivio. Il Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships e il China Open, rispettivamente ATP 500 di Tokyo e Pechino, hanno decretato i due campioni. Tanto per cambiare: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno ora rispettivamente 5560 e 4970 punti di distacco da Alexander Zverev, che occupa il terzo gradino del ranking. Oltre a questo, la classifica aggiornata mostra il ritorno di Taylor Fritz al best ranking di numero 4 (grazie alla finale nipponica) a scapito di…

